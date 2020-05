Židan o sanjski ponudbi: Nisem dobil nobenih sredstev. Ne denarnih ne nekih obljub

»Ne bi rad pral umazanega perila v javnosti,« je svojo razlago, zakaj se je odločil za prestop iz poslanske skupine SMC v opozicijsko SD začel poslanec. Njegov odstop je bil odmeven, ker je bil že drugi odhod iz PS SMC v kratkem obdobju – najprej je poslance SMC zapustil– v SMC pa so dejali, da se za njegovim odhodom skriva sanjska ponudba Židan, ki je bil med izjavo za medije vidno nemiren in je večkrat glasno zavzdihnil, je vse zanikal in navedbe označil za govorice in laži. »Za ta odhod ni bilo nič obljubljeno, to je moja osebna odločitev in še enkrat poudarjam, nisem dobil nobenih sredstev. Ne denarnih ne nekih obljub,« je dejal. Zanj je sanjska ponudba dogovor s stranko SD, da gredo skupaj na naslednje volitve in poskušajo zmagati. Gregor Židan je sicer še vedno član stranke SMC, čeprav ni več v njeni poslanski skupini.Večkrat je poudaril, da mu je odhod narekovala vest, bolj konkreten, kje so se pojavila nesoglasja, pa ni hotel biti. Že pred štirinajstimi dnevi je članom poslanske skupine omenil možnost izstopa, končno odločitev pa je sporočil v petek. »Držal se bom tega, ne bom izdajal tistega, kar se je dogajalo v poslanski skupini SMC, ker trdno verjamem, da moji bivši sodelavci mislijo enako,« je povedal. Upa, da bo s poslanci SMC obdržal neke normalne odnose. Še enkrat je poudaril, da so bile informacije o motivih njegovega prestopa polresnice ali celo laži, a na vprašanje, ali torej v SMC lažejo, ni hotel konkretno odgovoriti. »Ne želim nikogar obtoževati, gledam naprej,« je dejal in dodal, da noče prilivati olja na ogenj.Gregor Židan bo težko obdržal prijateljstvo s poslanci SMC, ki presenečenja nad njegovo odločitvijo niso skrivali. Vodja poslanske skupine SMCje v torek dejala, da jih je presenetil, »ker za prestop v tem prestopnem roku ni navajal nekih političnih razlogov«. Dodala je, da njihovi poslanci še vedno dobivajo ponudbe za prestop in da so te ponudbe že presegle vse meje dobrega okusa. Prvak stranke SDje medtem tvitnil, da je vesel vseh, ki želijo delati v dobro ljudi, in da je zato Gregor Židan dobrodošel med njimi. »Razumem jezo v strankah, ki jih poslanci zapuščajo, zato ne vidim težav v premočnih političnih izjavah. Je pa meja, ki jo je nedostojno prekoračiti. To so podtikanja in laži,« je še zapisal.