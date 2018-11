FOTO:Zidanšek in Šrot na nelegalnih jumbo panojih

Šrotova CŽL in Zidanškova SLS imata na panojih brez dovoljenj občine 42 predvolilnih jumbo plakatov.

Odprto Celje takoj odstranjeno

Celje – Za razliko od plakatnih mest, za katera na Mestni občini vedo, da so v nasprotju z občinskim odlokom, pa jih ne odstranijo, v Celju takoj izgine kakšno drugo javno sporočilo. Tako je napis gibanja občanov Odprto Celje, ki za župana kandidira Sandija Sendelbaha, njihove liste kandidatov za mestni svet pa je Občinska volilna komisija izločila, izginil v enem dnevu. V soboto so napis liste napeli na eno izmed vrvi preko Savinje kajakaškega centra na Špici, v sredo zjutraj pa je bil odstranjen. Z napisom so označili, kje želi Odprta lista preko Savinje imeti še eno brv, po pojasnilih Matjaža Pena iz gibanja pa je bil napis odstranjen na željo kajak in kanu kluba oziroma lastnika gostišča Na Špici. FOTO: Brane Piano

Celje – Predvolilni plakati župana in županskega kandidata Bojana Šrota ter njegove stranke Celjska županova lista (CŽL) ob mestnih vpadnicah so nalepljeni na jumbo panoje podjetja Premena, ki po navedbah občine nima dovoljenj in soglasij občine in za večino plakatnih mest v mestni proračun ne plačuje taks. Enako je s plakati SLS in Marka Zidanška, županovega pooblaščenca za finance, okolje in prostor ter županskega protikandidata, pa tudi s plakati županskega kandidata SMC Matevža Vuge, le da pri zadnjem v manjšem številu. Primož Kapus, direktor podjetja Amicus, ki je lastnik Premene, trdi, da ne potrebuje dovoljenj in soglasij Mestne občine Celje (MOC).Bojan Šrot oziroma njegova CŽL imata zakupljenih 24 jumbo panojev, Zidanšek in SLS 18. Ko so 18. oktobra na občini žrebali plakatna mesta, po eno veliko in deset manjših, ki jih po občinskem odloku o oglaševanju z razpisom pred lokalnimi volitvami organizatorjem kampanj plača občina, sta bili izžrebani tudi Lista Marjana Šarca in Stranka Alenke Bratušek, ki za celjske volitve nista oddali kandidatur in zato zanju izžrebanih plakatnih mest niso dodelili nikomur. A bolj pomembno je, da je že v razpisu MOC za »brezplačna« mesta pisalo, da se lahko zainteresirani za dodatne plakate pod tržnimi pogoji dogovorijo s podjetji Europlakat Ljubljana, Reklama Celje in Dixi z Ljubečne pri Celju, ki »so izvajalci oglaševanja v MOC z ustreznim dovoljenjem za opravljanje te dejavnosti«.Podjetij Amicus oziroma hčerinske družbe Premena ni bilo med njimi, zato smo na MOC vprašali, zakaj, če pa je največ plakatov CŽL in SLS na panojih Premene. »Podjetji Premena in Amicus za objekte in naprave oglaševanja v MO Celje nimata dovoljenj in soglasij v skladu z odlokom o oglaševanju v MOC,« so nam odgovorili iz županove službe za odnose z javnostmi in z oddelka za okolje, prostor ter komunalo.Kako je potem mogoče, da je največ velikih plakatov Šrotove CŽL in Zidanškove SLS prav na panojih Premene? Primož Kapus, direktor Amicusa in Premene, trdi, da ne potrebuje dovoljenj in soglasij MOC, ker večine panojev nima na občinskih zemljiščih. Soglasja bi potreboval le, če bi panoji ovirali preglednost prometa. »Nekaj nam občina sicer zaračuna, a smo v zvezi s tem z njo v sporu,« je povedal. Po njegovem jim takse po občinskem odloku o oglaševanju ni treba plačevati, saj da je odlok neustaven, ker takso določa tudi za panoje, ki niso na občinski zemlji, so pa vidni z javnih površin.To pomeni, da imata Šrot in Zidanšek, nekaj malega tudi Vuga, plakate na panojih podjetja, ki v celjski proračun ne vplačuje nič ali zelo malo. Da ima Premena v Celju tudi ob državnih in regionalnih cestah panoje, pa ne ve niti upravljavec cest, Direkcija RS za infrastrukturo. DRSI postavljanja reklam na varovalne pasove cest ne zaračunava, mora pa s postavitvijo soglašati. A kot kaže, oglasni panoji Premene v Celju uradno niti ne obstajajo. Na naše vprašanje so na DRSI namreč odgovorili, kakor da Amicus in Premena v Celju ob njihovih cestah – tudi če so panoji oddaljeni in na zasebni zemlji, s cest ne smejo biti vidni – ne bi imela nobenega panoja: »Podjetji, ki ju navajate, se na območju MO Celje ne pojavljata več: Amicus od leta 2012 in podjetje Premena od leta 2014. Trenutno se pojavljajo druga oglaševalska podjetja: Dalis, Madison, Sax in drugi individualni oglaševalci.«Zanimalo nas je, kako dejstvo, da Premena nima dovoljenja za oglaševanje v Celju, komentirajo v strankah, ki se na Premeninih panojih ponujajo volivcem. »Tega nismo vedeli, pričakovali bi, da nas občina opozori, pri kom ne moremo oglaševati, ne pa samo, koga priporočajo,« je dejal Gregor Gregorin iz vodstva celjske SMC.Tudi Marko Zidanšek je dejal, da v SLS niso vedeli, da Premena nima dovoljenj in soglasij. Plakate so naročili pri agenciji Insmedia iz Ljubljane in niso imeli vpliva na to, na panojih katerega podjetja bodo objavljeni. O tem, da sta na več panojih na eni strani Šrotova CŽL, na drugi pa njegova SLS, pa je Zidanšek dejal: »To je morda naključna odločitev tistega, ki je plakate lepil. Moram pa reči, da so Šrotovi postavljeni na bolj vidnih mestih kot moji.«Bojan Šrot je tudi kot župan menda šele od nas izvedel, da Premena nima dovoljenj. CŽL je plakate naročila prek Insmedie in pri Europlakatu. »Računamo, da gre za resne agencije in da plačujejo takse ter legalno oglašujejo,« je Bojan Šrot povedal o tem, da je Insmedia plakatna mesta naročila pri Premeni. »Ni naša stvar, da to preverjamo. Če so plakatna mesta res nelegalna, jih bomo po volitvah odstranili.«