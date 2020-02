Zimska juha ves teden v loncu

Kruh, fižol, ohrovt

Sprva je bila ribolita, gosta zelenjavna juha, priporočena kot jesenska jed, kuhali so jo po trgatvi in po tistem, ko so vse z njiv in polj pospravili v kašče, in še dolgo v zimo, za pogrevanko je bil zmeraj pravi čas in prava lakota. FOTO: Igor Bratož



Kako podrgniti



Najprej mineštra, potem že ribolita

Zimska juha s kruhom, ohrovtom in fižolom – recept zanjo je star – prihaja iz krajev, za katere pravijo, da tam živijo mangiafagioli, fižolojedci, ki se za testenine ne zmenijo toliko kot drugi na Apeninskem polotoku. Je odličen primer cucina povera, revne kuhinje, zvezdna jed tradicionalne toskanske kuhinje. Na krožniku jo je zmeraj treba dokončati z dobrim oljčnim oljem.Petnajsto stoletje. Aristokracija se v dvorcih in na dvorih masti z mesninami. Veljalo je, da se eliti »skromno« zelenjavo lahko ponudi edinole ob spremljavi odličnega mesa. In še drugače: takratna tradicija je velevala, da se lepo pečeni kosi mesa gospodi namesto na krožnikih ali pladnjih postrežejo na rezinah kruha, in to v Toskani ni bila nobena težava, toskanski hlebci so bili od nekdaj veliki, pravzaprav ogromni, rezine dolge. In ko se je gospoda nasitila, so služabniki in drugi lahko domov odnesli mesno okronan kruh in ga umno porabili. Tako se je razvila tradicija, da se ob petkih kuha juha iz zelenjave in že malce posušenega kruha – in se potem ob njej, zmeraj znova pogreti in zato zmeraj boljši, uživa naslednjih sedem dni.Prvi objavljeni recept za ribolito je iz vodiča Guida Gastronomica d’Italia del Touring Club, ki je izšel leta 1931. Sprva je bila gosta zelenjavna juha priporočena kot jesenska jed, kuhali so jo v času po trgatvi in seveda po tistem, ko so vse z njiv in polj pospravili v kašče, in še dolgo v zimo, za pogrevanko je bil zmeraj pravi čas in prava lakota.Toskansko pusto kmečko juho, kot ji je pravil Pellegrino Artusi, avtor leta 1891 izdanega temeljnega dela La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene (Znanost kuhanja in umetnost dobrojedstva), so dolgo poznali, sčasoma se je priprava ustalila. Kot nepogrešljive sestavine so v loncu pristali fižol, čez noč namočen v vodi, različna zelenjava z vrta, iz kleti ali shrambe, predvsem pozno korenje in zelje, v manjših količinah se je morda tu in tam našla panceta, po Kolumbovi vrnitvi seveda tudi paradižnik in krompir.Od začimb niso smeli manjkati timijan, morda rožmarin, vsekakor lovor, lepo je bilo, če je bilo na polički v shrambi tudi kaj dragega popra, nikakor pa ni šlo brez ozkolistnega ohrovta oziroma črnega zelja, cavolo nero ali lacinato, ki mu ravno zimska zmrzal dene najbolje. Malce pogreni, malce je tudi oreškasto sladkast, predvsem pa je lepotec, pokončen in temnozelen, danes pravijo, da zaradi antioksidativnih učinkov sodi v razdelek superživil.Seveda ribolita izhaja iz marsikje drugod enako strastno uveljavljenega principa, da se nič ne sme zavreči, non buttar via niente, vse, kar pride v kuhinjo, je pač treba umno porabiti z največjo skrbnostjo in z mislijo na najboljši učinek. Italijani so riboliti priborili oznako zaščitenega izvora, denominazione di origine controllata, DOC, standardni recept pa so na podlagi izkušenj številnih tradicionalnih restavracij na firenški akademiji italijanske kuhinje razglasili maja 2011.Od takrat je jasno, kaj sodi v pravo ribolito, če naj zasluži svoje ime: kuhanje se začne s klasičnim soffrittom, sveto trojico italijanske kuhinje – na oljčnem olju počasi in nežno trpinčeno rdečo čebulo, zeleno in korenjem, pri čemer je čebule zmeraj enkrat več kot korenja in zelene.Dela se počasi, rezultat je izjemno aromatična, zmehčana, a ne popečena zelenjava, ki se ji kasneje pridružijo česen, krompir, zelje, kos skorje parmezana, nakockana bučka, za poživitev lahko tudi malo pekoče paprike, prijetnih italijanskih peperoncinov, in krepka jušna osnova, čisto na koncu šele ohrovt in fižol in rezine nalomljenega suhega toskanskega kruha, ki ga je menda greh podrgniti s česnom. Izročilo pač govori, da je edini pravi, najbolj avtentični kraj, kjer bi lahko podrgnili kruh za ribolito, dno posode, v kateri se je pekla pečenka.Prvi dan se jed še imenuje kruhova mineštra, po tretjem, ko se okusi harmonično povežejo, pa je že ribolita, ki si jo lahko ob serviranju privoščijo okrasiti z naribanim parmezanom in peteršiljem, nekateri na vrh položijo še poširano ali mehko kuhano jajce, nihče pa ne sme pozabiti jedi pokapljati z najboljšim oljčnim oljem, kar ga premore kuhinja. Končni izdelek mora biti na videz robusten, žlica mora v riboliti skoraj stati pokonci, s količino pa ni pretiravati: nekdaj je bila pogrevanka hrana revnih, danes je več kot odlična v manjši skodelici kot topla predjed.