Zimske razmere na Vršiču

Cesta je prevozna le z zimsko opremo. FOTO: Policijska uprava Kranj

Minuli konec tedna smo že lahko začutili prve jesenske temperature in zaznali, kako hitro se krajša dan, danes zjutraj pa smo prejeli informacije o snegu na Vršiču.Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je na cesti na ta gorski prelaz obvezna zimska oprema – kdor je nima, naj se raje izogne tej poti. Napovedali so še, da bo vzdrževalec ceste izvedel pluženje.Po preostali Sloveniji smo se sicer večinoma prebudili v deževno jutro. V Piranu so zaradi visokega plimovanja morja in močnega vetra celo sprožili sireno. Burja bo dopoldne ponehala, a bo morje ves dan še rahlo do zmerno vzvalovano, poročajo vremenoslovci.Do večera naj bi se povsod razjasnilo, vsem tistim, ki so že nameravali začeti s kurilno sezono, pa je dežurni meteorolog na Arsusporočil, da hladno vreme te dni še ne pomeni dokončnega slovesa toplih obdobij.Kot je še za STA povedal Markošek, bo razmeroma hladno s temperaturami med 9 in 16 stopinj Celzija še danes, že v torek bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in temperaturami do 19 stopinj, v sredo in četrtek pa se bodo temperature še bolj približale dvajsetici.