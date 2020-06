Živahno trgovanje z nepremičninami

»Po sprostitvi zaščitnih ukrepov zaradi epidemije opažamo živahno dogajanje na nepremičninskem trgu,« pravi Boris Kravanja iz agencije RE/MAX. Cene iz obdobja pred zdravstveno krizo se niso ne znižale ne zvišale. Nekoliko so se zamaknile le naložbe v večje nepremičninske projekte.»Naši največji načrti so se – podobno kot pri drugih – prestavili za dva do tri mesece. Kupci želijo počakati do jeseni, da vidijo, kako bo s potekom epidemije,« nadaljuje sogovornik. Njihov glavni projekt je prodaja zemljišča za gradnjo 420 stanovanj v ljubljanskih Dravljah. Ocenjen je na 60 milijonov evrov. Sicer Kravanja pove, da je ...