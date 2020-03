Žive naj vsi narodi je postal tudi simbol Evrope!

Proti nacifašizmu in ob osamosvajanju

Bolnišnica Franja in cerkev v Javorci

Bruselj - Slovenska himna Zdravljica je dobila Znak evropske dediščine (European Heritage Label) in s tem postala eden od simbolov vrednot, idej in zgodovine Evrope. Evropska komisija je letos podelila znak deset spomenikov in drugim posebnostim, ki predstavljajo evropsko identiteto.V utemeljitvi za Zdravljico pišejo, da predstavlja leto 1848, pomlad narodov ali leto revolucije. Omenjajo vloga literature v nacionalnih ali manjšinskih jezikih pri vzbujanju nacionalističnih občutkov, zahtev po odpravi cenzure in svobodi izražanja.Zdravljica spodbuja tudi mirno sobivanje narodov. Literarni dosežki pesmi imajo pomen za oblikovanje slovenskega naroda in literature, so zapisali.»Zdravljica je pesem, ki jo je leta 1844 napisal slovenski poet. Objavljena je bila lahko šele leta 1848 po ukinitvi cenzure v Habsburškem imperiju kot del pomladi narodov,« so zapisali.Pesem je vpliva na razvoj slovenske identitete. Njen nadaljnji pomen se je pokazal leta 1944, ko so jo partizani, ki so se upirali nacifašizmu, ponovno natisnili, in leta 1989 ob koncu SFRJ, ko se je pela ob različnih priložnostih, pojasnjujejo v Bruslju.Zapisali so še, da je bila 7. kitica Zdravljice leta 1991 izbrana za slovensko himno »V tej kitici pesem izražal ideal mirnega sobivanja vseh narodov,« so ugotovili.Poudarjajo, da je bila pozitivno sprejeta, saj je bila že v desetletjih po objavi prevedena v nemščino in skandinavske jezike, pozneje pa še v druge. »Spodbuja mednarodno vključujoč duh, kar je redko v nacionalnih himnah,« ugotavljajo.Iz Slovenije sta bili kot nosilki znaka doslej izbrani Bolnišnica Franja in »bazilika miru« - spominska cerkev Sv. Duha v Javorci na Tolminskem.Spomenik Zdravljici je postavljen pred sedežem Sveta EU (palača Justus Lipsius) pri Schumanovem krožišču v Bruslju od slovenskega predsedovanja leta 2008. Verz Žive naj vsi narodi je na spomeniku zapisan v vseh tedanjih uradnih jezikih EU. Odtisnjen je tudi na slovenskem kovancu za dva evra.