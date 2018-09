FOTO:Kako se za vedno znebiti titule »svetovnih prvakov« v pritoževanju?

Jamranje naj bi bilo slovenski nacionalni šport. Pritožujemo se nad cestami, polnimi pločevine, jezi nas, ker je v naše morje zaplul hrvaški ribič. Podražitve bencina, visoke cene kruha, negativnim mislim ni ne konca ne kraja. Kot da si ne bi (z)mogli pomagati. Kot da je to del našega genskega zapisa. Z jamranjem načeloma ni nič narobe, če je utemeljeno, podprto z nekimi jasnimi temelji. A kakšni pravzaprav so temelji Slovenije, kakšna je današnja realnost? Številke in kazalniki so jasni. Slovenci živimo bolje kot kadarkoli. Živimo ne le bolje, temveč tudi dlje. Od rojstva naše države do danes se je pričakovana življenjska doba zvišala za sedem let. Imamo ...