Živimo v 21. stoletju, zakonodaja pa v kameni dobi

Predvideno krčenje števila upravnih enot (UE) z zdajšnjih 58 na 12 v javnosti še vedno dviga precej prahu. »Že nekaj časa kričimo, da je Slovenija pretirano centralizirana država. In s tem ukrepom bomo samo še bolj centralizirani,« opozarja Robert Smrdelj, župan Pivke in predsednik Združenja občin Slovenije (ZOS). Sonja Šmuc iz Dewesofta pa rešitev vidi v pogumu vlade, da uredi in posodobi zakonodajo, po kateri delajo v javni upravi, ne pa v izvozu problemov tja, kjer jih ni.