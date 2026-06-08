Življenja visijo na nitki, helikopterjev pa ni

V dolini Soče, kjer se zaradi velike množice turistov, kajakašev, motoristov in jadralnih padalcev že vrstijo tudi nesreče, sta se pred kratkim v enem tednu zgodili kar dve, v katerih sta morala poškodovana zaradi slabo urejenega sistema nujne medicinske pomoči (NMP) ter prepočasne in povsem zastarele aktivacije helikopterjev predolgo čakati na prvo pomoč s helikopterjem. Tega operaterji na 112 ne smejo aktivirati, dokler na kraj nesreče ne pride zdravnik, pri tej nesmiselni ureditvi pa se izgubljajo dragocene minute. Izjema je le gorsko reševanje, pri katerem posredujejo gorski reševalci.

Pred časom smo že poročali o poškodovanih jadralni padalki in kajakašu, ki sta morala več ur v neznosnih bolečinah brez protibolečinske terapije čakati na prevoz v bolnišnico. Podobno se je zgodilo prejšnji teden, ko se je na brvi čez Sočo v bližini slapa Kozjak spotaknil osemletnik iz Nemčije in zgrmel okoli šest metrov v globino, njegovo življenje pa je zaradi hudih poškodb viselo na nitki.