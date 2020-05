FOTO:Življenje do korone je bilo za trojko

Ekonomist dr. Janez Šušteršič, profesor ekonomske politike na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju. Foto: Jože Suhadolnik

»Občutki prikrajšanosti pri starejših in nesproščenost zaradi strahu pred okužbo bodo še dolgo vplivali na obnašanje ljudi. Čeprav bo po drugi strani morda marsikdo bolj cenil tisto, kar ima, kot tisto, česar nima in se v primerjavi z zdravjem in preživetjem v teh časih zdi manj pomembno, bodo verjetno prevladali negativni vplivi na zadovoljstvo. Toda če sodim po protestih in obnašanju velikega dela politike in medijev, se zadovoljstvo z življenjem pri nekaterih ljudeh močno poslabša že samo zaradi tega, če imamo predsednika vlade, ki ga ne prenesejo, pa čeprav jim sicer nič ne manjka.«

Janez Šušteršič



Najbolj zadovoljni so mladi Zasavci

Mladi v Zasavju so zadovoljstvu z življenjem dali najvišjo oceno od vseh Slovencev: 8,9 (od 10). Foto: Roman Šipić



V krizah plače in cene rastejo počasi

V dveh tretjinah vozil potujemo sami. Foto Reuters Pictures

Pri oceni zadovoljstva z življenjem, financami in službo smo Slovenci najbolj nezadovoljni s finančnim stanjem.

Vse od osamosvojitve so plače rastle hitreje od cen.

V pol leta se je brezposelnost podvojila.



Z revščino se dobro spopadamo

Ljubljana – Do epidemije korona virusa smo Slovenci dobro živeli: za povprečno neto plačo smo dobili sto šestnajst kilogramov kruha več kot ob osamosvojitvi 1991. A res je tudi, da imamo zakonsko določene minimalno bruto plače skoraj dvakrat nižje kot sedem drugih držav EU. Slovenci smo bili pri oceni zadovoljstva z življenjem, financami in službo doslej najbolj nezadovoljni s finančnim stanjem. Lahko pričakujemo, da bomo poslej še bolj?Glede na to, da mednarodne institucije že prihodnje leto pričakujejo relativno hitro gospodarsko okrevanje,, profesor ekonomske politike na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju, ocenjuje, da bo na količino družbene sreče oziroma na naše bodoče obnašanje vplivala predvsem »nesproščenost zaradi strahu pred okužbo« : »K temu je treba dodati še občutek omejenosti zaradi ukrepov in negotovost, kako se bodo zadeve odvijale vnaprej, ali je sploh mogoče danes načrtovati na primer dopust ali kakšno drugo pot, ter seveda negotovost glede zaposlitve in dohodka. Vse to je psihični pritisk oziroma stres, ki ga nismo bili vajeni.«Statistični urad republike Slovenije (Surs) je pred tokratnim podrobnim pregledom državi nazadnje izmeril »utrip« in preveril »krvno sliko« prebivalcev v 2018. V večini kazalcev ni zaznati večjih odstopanj: prebivalstvo še naprej rahlo narašča, prav tako plače, moški še vedno zaslužijo več kot ženske, javni sektor je bolje plačan od zasebnega, stopnja tveganja revščine se je stabilizirala pri 13 odstotkih, kar pomeni, da z dohodkom pod 662 evrov živi 268.000 Slovencev, sredstva za socialno zaščito povečujemo in z življenjem smo pretežno zadovoljni. Na lestvici do deset mu dajemo povprečno oceno dobro.Ne glede na nizke plače, eno najvišjih stopenj tveganja revščine in relativno visoko brezposelnost med mladimi – vsak peti brezposelni v Zasavju je mlajši od 29 let – je med vsemi generacijami v državi z življenjem najbolj zadovoljna zasavska mladina.Glede na to, da so plače rastle hitreje od cen, smo si lahko zadnjih trideset let vsako leto privoščili več. V 1991 smo s povprečno mesečno neto plačo kupili 397 kilogramov kruha, v 2018 že 513 kilogramov. Zanjo dobimo zdaj štirikrat več svinjskih kotletov, trikrat več jedilnega olja, jabolk, sladkorja in kave, 2,5-krat več pšenične moke, dvakrat več krompirja in 1,3-krat več žganja kot v 1991. Za poti v prostem času in po osebnih opravkih smo še nedolgo tega porabili dvakrat toliko časa kot za poti v službo in iz nje. Najraje potujemo z avtom, v dveh tretjinah vozil se vozi en sam, avto pa ima v povprečju vsak drugi Slovenec. Le osem držav EU se lahko pohvali z višjo stopnjo motorizacije.Šušteršič zaradi večje negotovosti v gospodarstvu letos in prihodnje leto pričakuje nižjo rast plač: »Nekatere panoge potrebujejo veliko časa, da se poberejo. To je v krizi običajno.« Ne pričakuje pa, da bi se plače v povprečju znižale, če kriza ne bo trajala dlje od napovedi.« V krizah, dodaja, je tudi rast cen običajno nizka. Sicer pa dopušča možnost, da se bodo močno podražile določene skupine proizvodov, ki jih bo primanjkovalo zaradi pretrganih mednarodnih gospodarskih povezav. Če se bo močno povečalo povpraševanje po domačih proizvodih in če bo manj tuje konkurence, pravi, pa se utegne podražiti tudi hrana.Socialni prejemki Slovenijo stanejo 9,7 milijarde evrov ali dobrih 22 odstotkov BDP. Zadnji podatki o gibanju trga dela kažejo drastično poslabšanje: v 2018 smo imeli 53.000 brezposelnih, lani 41.000, konec aprila že 88.648. Največje medletno povečanje brezposelnosti beležijo območne službe Kranj, Nova Gorica in Velenje, dosedanja območja relativno visokega blagostanja … Čeprav se podjetja pogosteje zatekajo k ukrepu čakanja na delo kot k odpuščanjem, se to po Šuštaršiču lahko spremeni jeseni, če se gospodarska situacija ne izboljša . Sicer pa se revščina, merjena glede na dohodek, po njegovem v prihodnje ne bi smela bistveno povečati, saj je država »hitro ukrepala s kriznimi dodatki za široke skupine ljudi in temeljnim dohodkom«: »Tudi sicer ne vidim razloga, da socialni sistem ne bi deloval še naprej tako kot doslej, ali da bi morali zaradi krize zniževati socialne prejemke.«