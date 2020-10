Življenje v Havani se ponovno prebuja, Južna Afrika odpira meje

7.30 Izgubljena delovna mesta v Latinski Ameriki



V Latinski Ameriki, ki velja za eno od bolj prizadetih regij v pandemiji, je koronavirus po izračunih Mednarodne organizacije dela (ILO) izbrisal najmanj 34 milijonov služb. Pri tem velja poudariti, da se regija spopada z visokim deležem ljudi, ki se preživljajo z delom na tako imenovanem neformalnem trgu dela, navaja Guardian.



7.20 V kubanski prestolnici bo spet nekoliko bolj sproščeno



V kubanski prestolnici Havana, kjer je po podatkih lokalnih pristojnih služb število dnevno potrjenih okužb upadlo na 21, bodo razrahljali omejitve in delno zaprtje, ki so jih ponovno uvedli s 1. septembrom z namenom zamejevanja širjenja novega koronavirusa v sklopu drugega vala. Medtem ko bo 2,2-milijonska Havana še naprej izolirana od preostalega dela otoka, bo v prestolnici spet deloval javni prevoz, trgovine pa bodo znova obratovale po ustaljenih urnikih, piše Reuters. Iz Kube so doslej poročali o skupno 6000 primerih okužbe in nekaj več kot 120 smrtih med okuženimi.



7.05 Potniki iz afriških držav ponovno dobrodošli v JAR



Republika Južna Afrika bo danes odprla svoje meje za afriške države. Turistom iz približno 50 držav, ki imajo visoko število okužb z novim koronavirusom – med drugim Velika Britanija, Francija, Indija, Rusija in ZDA – vstop v državo po Guardianovih navedbah še ne bo dovoljen.