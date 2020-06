Življenje z maskami in fizično razdaljo ostaja

Nošenje mask je nujno v zaprtih javnih prostorih, kjer je fizična razdalja med navzočimi manjša od 1,5 metra. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje FOTO: Blažž Samec/Delo

Ljubljana – Čeprav je vlada z današnjim dnem preklicala epidemijo bolezni covid-19 še zmeraj ostajajo veljavne nekatere omejitve, s katerimi bomo morali najbrž še dolgo živeti. To se nanaša predvsem na nošenje zaščitnih mask in medosebno razdaljo najmanj poldrugega metra.Uradni preklic epidemije ne pomeni tudi konca bolezni same. Virus namreč še kroži, velik del prebivalstva je zanj še občutljiv, zato je priporočeno ohranjanje fizične razdalje 1,5 metra, v nasprotnem primeru je priporočena oziroma v nekaterih primerih obvezna uporaba zaščitne maske. Od danes so v Sloveniji spet dovoljene javne prireditve, ki se jih lahko udeleži do dvesto ljudi. Odprti so vsi hoteli, nastanitveni obrati za zdraviliško zdravljenje, bazeni ter velnes in fitnes centri. Spet bodo začela delati sodišča in upravne enote, a bo treba upoštevati preventivne ukrepe. Še naprej velja prepoved obratovanja diskotek in nočnih klubov.Maske so obvezne za okužene, sporoča direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pravi, da je za potnike na avtobusu še vedno priporočena uporaba mask. Navodila in priporočila NIJZ, ki jih posamezni vladni akti ali ukrepi, sprejeti za omejitev epidemije zaradi nalezljive bolezni covid-19, navajajo kot pogoj za sprostitev oziroma opravljanje določene dejavnosti, ostajajo kot obvezna v veljavi do njihove spremembe ali preklica. Tako ostajajo veljavni vsi predpisani higienski ukrepi, med drugim tudi obvezno nošenje zaščitnih mask. Nošenje mask je nujno v zaprtih javnih prostorih, kjer je fizična razdalja med navzočimi manjša od 1,5 metra.Nos in usta morata biti pokrita z masko v javnih prevoznih sredstvih, pri osebah z respiratornimi obolenji, v zdravstvenih ustanovah, pri zaposlenih in obiskovalcih v vseh domovih za ostarele ter v vzgojno-varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami. Za preprečevanje širjenja okužbe v kinih in gledališčih še naprej veljajo higienska priporočila NIJZ, ko je vlada sprostila prireditve do največ 50 oseb. Zaradi zmanjšanih kapacitet, ki jih zahteva ohranjanje varnostne razdalje, bo, na primer, dvorana z dvesto gledalci lahko sprejela največ 40 ljudi. »Prav v lutkovnem gledališču imamo težavo, ker je bila notranja oprema izdelana za otroke in so sedeži postavljeni bolj na gosto, to pa pomeni, da razdalja 1,5 metra pobere še več sedežev,« pravi, direktor Lutkovnega gledališča Ljubljana.