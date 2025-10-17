Če se rodiš v revščini, se pogosto zgodi, da boš tudi umrl v revščini

V nadaljevanju preberite:

Lani je bil tveganju socialne izključenosti izpostavljen vsak sedmi prebivalec Slovenije (14,4 odstotka), manjši delež v EU je le na Češkem, tistim, ki jih statistika prepoznava v tej skupini, pa je dostopnih več dobrin kot pred desetletjem, je ob mednarodnem dnevu boja proti revščini objavil Statistični urad RS. Na ministrstvu za delo ob tem poudarjajo, da socialni transferji in ukrepi države pomembno izboljšujejo finančni položaj vseh z najnižjimi dohodki.

Pogled onkraj številk pa kaže bolj kompleksno sliko. Raziskava Vsakdanje življenje in življenjski potek starih ljudi, ki živijo v revščini, je potrdila, da je revščina v starosti posledica nakopičenih neenakosti skozi vsa leta in da so mehanizmi plezanja po družbeni lestvici navzgor pri nas zelo krhki.