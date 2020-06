Življenjsko nevarno kratkoročno darilce

Ljubljana – Zavod Varna pot in del opozicije sta odločno nastopila proti predlogu poslank koalicijske SMC, ki bi olajšal prevoze otrok prostovoljnim gasilskim društvom in drugim društvom, neprofitnim organizacijam in družinam z rahljanjem zdaj veljavnih varnostnih zahtev.Da so otroci najbolj ogroženi udeleženci v cestnem prometu, stroki pritrjujejo tudi na policiji, kjer navajajo, da so otroci še posebej v nevarnosti, kadar se vozijo kot potniki v motornih vozilih. Prav zato morajo vozila za prevoz skupin otrok, denimo v šolo in iz nje, na šolske izlete, ekskurzije, treninge in podobno, izpolnjevati več posebnih pogojev. ...