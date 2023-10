Žižek meni, da bi moral biti v svojem govoru v Frankfurtu ostrejši

Na reakcije svojega govora na torkovi otvoritveni slovesnosti ob začetku Frankfurtskega knjižnega sejma, na katerem je Slovenija častna gostja, se je danes odzval tudi Slavoj Žižek sam in poudaril, da ničesar ne obžaluje. Meni, da bi moral biti še bolj oster.

Kot je povedal v izjavi za RTV Slovenija, bi moral na tistega, ki je prekinil njegov nastop, zavpiti nazaj, »ti si največji podpornik antisemitizma v Nemčiji,« ker prav tak odnos bo okrepil antisemitizem.

Kot je še dodal, je šlo za odgovor »teh lažnih filosemitov,« a večina zasebne pošte, ki jo dobiva, je drugačna, napadajo da ga lažni levičarji, je še povedal.

Ob tem se je tudi vprašal, komu je nedavno služil napad Hamasa, ker, kot je menil, je objektivno služil najtrši roki v Izraelu. Ob tem je spomnil, da so Izrael še pred dvema, tremi meseci pretresale velike demonstracije, a je zdaj tega konec.

»Jaz dejansko mislim, v moji viziji imate Hamas in Netanjahujevo vlado, v kateri sedi Itamar Ben-Gvir, od Izraela obsojen kot terorist, in na drugi strani Hamas. To je ena os, na drugi strani so normalni ljudje,« je še povedal Žižek in dodal, da ga je pri vseh reakcijah »streslo to,« da niti ena stvar, ki jo je izrekel v torek, ne bi bila že izrečena v liberalnih, zahodnih, izraelskih medijih.