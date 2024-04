Zjutraj marsikje slana, v torek možen sneg do nižin

Pred nami so znova dnevi z nestanovitnim vremenom. V stavkih, ki sestavljajo aktualno vremensko napoved Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) se tako znova izmenjujejo samostalniki, kot so veter, slana, plohe in druge padavine, vključno z možnostjo snega, ki ga bo mogoče občutiti tudi v nižinah.

Danes popoldne bo še deloma jasno, občasno bo povečana spremenljiva oblačnost, pojavljale se bodo posamezne plohe, ki bodo bolj verjetne v zahodni Sloveniji, so meteorologi Arsa zapisali na svojem portalu. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Zjutraj marsikje slana

Jutri bo sprva deloma jasno, zjutraj bo marsikje slana. Čez dan bo oblačnost naraščala. Proti večeru bo na zahodu že začelo rahlo deževati. Čez dan bo zapihal okrepljen veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne od 9 do 13, ob morju do 15 stopinj Celzija.

FOTO: Leon Vidic/Delo

V torek možen sneg do nižin

V noči na torek se bodo padavine okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Ob močnejših padavinah se lahko v notranjosti meja sneženja spusti vse do nižin.

V torek bo oblačno z občasnimi padavinami. Meja sneženja se bo počasi dvigovala. Hladno bo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja. V sredo bo občasno deževalo, padavine bodo popoldne začele slabeti.