Zlati red za zasluge pravniku dr. Petru Jambreku

Demokratizacija in osamosvojitev po mednarodnem pravu

Dr. Erhard Busek je srebrni red prejel za izjemen prispevek k prizadevanjem za mednarodno priznanje Republike Slovenije in vključevanju slovenskega gospodarstva v evropske in svetovne tokove. FOTO: Nebojša Tejić/STA



Bogato in vsestransko ustvarjalno delo

Danes je dan ustavnosti – 23. decembra 1991 je Ustavodajna skupščina v procesu osamosvajanja sprejela prvo ustavo samostojne države Slovenije –, v duhu ustvarjanja samostojne države pa je bila tudi današnja podelitev odlikovanj z zlatim in srebrnim leskom, ki ju je v Predsedniški palači podelilKot so sporočili iz njegovega urada, je zlati red za zasluge prejel, in sicer za izjemne zasluge in osebni prispevek k ustanovitvi slovenske države ter razvoju ustavnosti in ustavnopravne znanosti. Srebrni red za zasluge na diplomatsko mednarodnem področju pa je prejel, in sicer za izjemen prispevek k prizadevanjem za mednarodno priznanje Republike Slovenije in vključevanju slovenskega gospodarstva v evropske in svetovne tokove.Prof. dr. Peter Jambrek, zaslužni profesor, je med najuglednejšimi pravniki in izobraženci naše države. Zdaj profesor ustavnega prava in prava človekovih pravic na Evropski pravni fakulteti ter Fakulteti za državne in evropske študije Nove univerze je svojo akademsko pot začel na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je predaval v letih od 1965 do 2000. Kot gostujoči profesor je predaval na univerzah v Pittsburghu in Charlottesville v Združenih državah Amerike ter na univerzi v Lusaki v Republiki Zambiji.Bil je član znanstvenega odbora Agencije Evropske unije za temeljne pravice in v letih od 1991 do 2008 član Evropske komisije za demokratizacijo skozi pravo, imenovane Beneška komisija. V letih od 1990 do 1998 je bil sodnik na Ustavnem sodišču Republike Slovenije in njegov predsednik v letih od 1991 do 1993, v letih od 1993 do 1998 pa tudi sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu. Je avtor in urednik številnih knjig, monografij in člankov s področja človekovih pravic, evropskega prava in sociologije. Opravljal je številne funkcije v slovenskih in tudi mednarodnih znanstvenih in univerzitetnih združenjih.Dr. Peter Jambrek sodi med ključne osebnosti s pomembnim vplivom na osamosvojitev Slovenije in ustanovitev naše države. Poleg njegovega teoretičnega dela in objav s področja vladavine prava, ustavnosti, delitve oblasti in človekovih pravic je treba posebej opozoriti, da je bil avtor ali soavtor najpomembnejših dokumentov, ki so bili temelj ustavne ureditve nove države, Republike Slovenije.Od vsega začetka je bil vključen v prizadevanja za osamosvojitev z utemeljevanjem ustavne in mednarodnopravne pravice slovenskega naroda do samoodločbe in lastne suverene države. Njegova izjemna zasluga je, da sta bili demokratizacija in še zlasti osamosvojitev utemeljeni po mednarodnem pravu in izvedeni zakonito.Prav to je Sloveniji v času osamosvajanja in po njem zagotovilo mednarodno razumevanje ter podporo in mednarodno priznanje. Najvišje državno odlikovanje je izraz spoštovanja in zahvale slovenskega naroda dr. Petru Jambreku.Dr. Erhard Busek, avstrijski podkancler v letih od 1991 do 1995, je že od nekdaj prepričan, da je treba državam v tranziciji pomagati in jih podpreti. Že leta 1989 je kot minister za znanost v avstrijskem etnografskem muzeju odprl razstavo o Slovencih, kar je takrat pomenilo eno od prvih mednarodnih priznanj slovenske kulture kot samostojne entitete.Bil je med prvimi evropskimi politiki, ki so o slovenskih demokratičnih prizadevanjih spregovorili na glas, s svojimi nastopi in delovanjem je ključno prispeval k mednarodnemu odmevu slovenskih demokratičnih teženj še pred razpadom nekdanje Jugoslavije. Dr. Busek je vnet zagovornik Slovenije od težkih trenutkov pred osamosvojitvijo in po njej, na njeni poti v evropske integracije pa vse do danes.V prvem desetletju novega tisočletja je deloval kot posebni odposlanec avstrijske vlade za širitev Evropske unije in kot posebni koordinator mednarodne politične pobude Pakt stabilnosti za jugovzhodno Evropo. Kot predsednik evropskega foruma Alpbach med letoma 2000 in 2012 je bil aktivno soudeležen pri razvoju civilne družbe v Sloveniji in še danes je njegov osebni poudarek namenjen mladim, njihovemu civilnemu, kulturnemu in intelektualnemu delovanju v evropskem duhu.Na vsakoletna srečanja v vasici Alpbach je poleg nevladnih organizacij pritegnil tudi slovenske gospodarstvenike. V času predsedovanja Fundaciji Erste, ki deluje v okviru banke Erste Bank in se pretežno ukvarja z vprašanji socialne inovacije, evropske kohezije in demokracije ter s sodobno umetnostjo, je dr. Busek poskrbel, da so slovenski nevladniki, umetniki, kulturniki in znanstveniki aktivno sodelovali v njenih pobudah in projektih.Nevladne organizacije so s pomočjo te fundacije pridobile odlično osnovo za vodenje svojih organizacij in povezovanje v mednarodnem prostoru ter s tem pripomogle k razvoju civilne družbe v celotni regiji. Dr. Busek si prizadeva za enakopravno vključevanje slovenskega gospodarstva v evropske in svetovne trgovinske tokove tudi kot predsednik Dunajskega ekonomskega foruma.Ob tem zadnje desetletje uspešno predseduje tudi nadzornemu svetu Poslovne šole Bled, ki jo je hkrati osebno podprl in pomembno prispeval k njeni večji prepoznavnosti v evropskem prostoru. Republika Slovenija z visokim državnim odlikovanjem izkazuje spoštovanje in zahvalo dr. Erhardu Busku za njegovo bogato in vsestransko ustvarjalno delo za slovenski narod in slovensko državo.