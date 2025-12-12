Zlata imamo vse več, sefov pa vse manj

V Sloveniji, zlasti v prestolnici, se ubadamo s precej nenavadnim pomanjkanjem: v bančnih ustanovah, ki ponujajo najem bančnih sefov, se je izrazito povečalo povpraševanje po sefih. V marsikateri banki se lahko zgolj postavite v vrsto in upate, da se bo sprostil kak predalnik. Lahko pa se napotite v Slovenj Gradec, kjer boste po sedanjih podatkih dobili sef v najem prej kot v Ljubljani. Vzrokov za polne bančne sefe je več, sicer pa najemniških sefov za dragocenosti ne ponujajo več zgolj v bankah.

Razlog za skokovito povečanje hrambe je tudi obujena priljubljenost investiranja v zlato, ki skokovito raste. V začetku leta 2020 je gram stal okoli 46 evrov, januarja lani je bil vreden okoli 60, danes pa že okoli 116 evrov. Čeprav je Slovenija v primerjavi z večjimi trgi palček, so v zadnjih letih Slovenci po podatkih prodajalcev pokupili kar nekaj ton zlata. Ob tem nakupi investicijskega zlata veljajo za davčno ugodne, saj vam za zlate palice v trezorju ne bodo obračunali davka ob nakupu, prav tako ne dohodnine ob prodaji.