Zmago Jelinčič odgovarja LMŠ, SD, Levici in SAB: Nujne seje (še) ne bo

Porabo denarja bodo pozorno nadzorovali



»Ne bomo se vdali, zahtevo za sklic seje komisije bomo ponavljali. Tako ali tako bo prihodnji teden ta nadzorni organ začel delovati v novi sestavi in pričakujemo, da bo komisija za nadzor javnih financ zasedala vsak teden in opravljala nadzor porabe denarja,« komentira Dejan Židan, predsednik SD, kjer so bili pobudniki sklica.



»V zvezi z zahtevo vam moram sporočiti, da trenutna sestava komisije ni ustrezna in ni skladna s Poslovnikom Državnega zbora (Poslovnik). Po tretjem odstavku 33. člena Poslovnika bi morale v Komisiji vodilne funkcije in večino imeti opozicijske poslanske skupine. Trenutno razmerje pa je tako, da je osem članov Komisije iz koalicijskih in pet članov iz opozicijskih poslanskih skupin. Dokler sestava ne bo skladna s Poslovnikom, ne nameravam sklicevati sej Komisije,« je predsedujočisporočil LMŠ, SD, Levici in SAB, ki so zahtevale sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ, na kateri naj bi obravnavali dve točki dnevnega reda, povezani s porabo sredstev za nakup zaščitne opreme zaradi epidemije covida-19 in finančnimi ukrepi na tem področju.Kot še dodaja, bo državni zbor predvidoma v torek, 28. 4. 2020, na izredni seji določil novo sestavo parlamentarnih komisij in odborov. Potem bo novi predsednik – doslej je bil toJelinčič pa podpredsednik – še vedno lahko v poslovniškem roku 15 dni sklical nujno sejo komisije za nadzor javnih financ.Z novim razrezom parlamentarnih komisij in odborov se je sicer zapletalo prav zaradi vloge SNS v komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, v kateri ima po poslovniku večino opozicija. Preberite še: Bo Knovs sploh lahko izvajal nadzore?