Zmago Jelinčič Plemeniti trka na vrata parlamenta

Še slabe tri mesece nas loči od parlamentarnih volitev, politično dogajanje dobiva pospešek. Danes bo potekalo delovno kosilo levih in levosredinskih parlamentarnih in zunajparlamentarnih strank, povezovali naj bi se v antifašistični blok.

Če bi bile državnozborske volitve jutri, bi zmago slavila SDS, ki zadnjega pol leta ohranja stabilno podporo okrog 21 odstotkov, pred Gibanjem Svoboda (GS), ki pa jo od oktobra počasi pridobiva, predvsem na račun levih strank.

Med političnimi strankami se v zadnjih mesecih krepi SNS Zmaga Jelinčiča. Mediana je SNS v barometru izmerila 3,3 odstotka, januarja 2025 pa zgolj 1,5 odstotka podpore. Trend dvigovanja podpore je opazen, ali bo to dovolj za vrnitev v parlament, bo jasno na volitvah. SNS je ena od redkih strank, ki so se po izpadu iz parlamenta vanj tudi vrnile. Zmago Jelinčič Plemeniti sicer ni bil povabljen na današnje kosilo.

Barometer: Politična krajina se znova vse bolj polarizira