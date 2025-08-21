Zmagovalec Eurojackpota je iz Kranja: občina prejela 5,6 milijona evrov

Z Loterije Slovenije so včeraj sporočili, da je bil zmagovalni dobitek igre na srečo Eurojackpot, ki je bil vplačan 23. maja v Kranju, že prevzet. Identiteta dobitnika in kraj njegovega stalnega prebivališča nista bili razkrita.

15-odstotni davek na dobitek od iger na srečo, ki se nameni v proračun občine, kjer ima prejemnik stalno prebivališče, znaša 5,6 milijona evrov. Mestna občina Kranj je danes prejela nakazilo tega davka. Znesek predstavlja približno 4,9 odstotka letošnjega proračuna.

»Konkretno ta hip ne moremo povedati, kako bo Mestna občina Kranj porabila prejeta sredstva. Dejstvo je, da smo sredi zelo intenzivnega investicijskega cikla, čakajo nas številne za Kranj, za Kranjčanke in Kranjčane zelo pomembne naložbe. Odločitev, na kakšen način porabiti prejeta sredstva, terja temeljit premislek. V Kranju živi skoraj 60 tisoč ljudi in naša naloga je, da denar porabimo tako, da bodo korist imeli prav vsi, tako da razmišljamo v smeri, da bi prejeta sredstva namenili za izobraževanje, šport ali kulturo,« je povedal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.