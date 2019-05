Zmeda pri navedbi izobrazbe kandidatov za evropske poslance

Ljubljana – Ko bomo volivci v nedeljo odločali, katere kandidatke in kandidati naj nas zastopajo v evropskem hramu demokracije, bomo želeli vedeti tudi, kako izobraženi so. A če se bomo zanašali na seznam strankarskih list, bomo pri navedenih stopnjah izobrazbe, kakor so nas opozorili tudi bralci, zasledili precej zmede in nedoslednosti. To otežuje primerjavo med strankami in listami, kako kakovostne kandidate imajo. Podobno se je dogajalo že pri državnozborskih volitvah, zato je skrajni čas, da pristojni ukrepajo in poenotijo predpise in merila za dosežene ravni izobrazbe.Za začetek pojasnilo, da izvirni greh tiči v dejstvu, ...