Zmeda z maskami in odločitve tik pred zdajci

Ostra nasprotovanja

Starši, učitelji, vzgojitelji, ravnatelji opozarjajo, da maske med poukom niso primerne. FOTO: Jure Eržen/Delo

Tudi v vrtcih nočejo mask

Starši: Naj se dogovorijo

Predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije Tone Meden je dejal, da podrobnejše raziskave o strinjanju staršev z nošenjem mask niso izvedli: »Vemo, da je to trenutno danost, ne le v Sloveniji, tudi širše. Na drugi strani je razumljivo, da smo se starši spraševali, kako bi lahko 13-, 14-letni otroci kakovostno opravili šolske obveznosti z masko na obrazu ves čas pouka. Tako dolgo nošenje maske je težko tudi za odrasle, kaj šele za otroke. Imamo občutek, da glede strožjega režima uporabe obraznih mask ni bilo soglasja niti med obema vpletenima ministrstvoma - za zdravje in šolstvo. Informacije se namreč iz dneva v dan spreminjajo, kaže pa, da je bilo danes doseženo soglasje, saj je je ministrica za šolstvo napovedala okrožnico šolam, v kateri naj bi pisalo, da bodo maske obvezne le v določenih okoliščinah in sicer takrat, ko se bodo skupine mešale in ko ne bo mogoče zagotoviti razdalje 1,5 metra med učenci. Torej ne ves čas pouka. Še vedno pa, tako kot doslej, v skupnih prostorih. Torej je danes mogoče sklepati, da v šolah ne bo šlo za tako hudo zaostritev ukrepov, kot je bilo razumeti še včeraj. Smiselno bi bilo, da se šolski in zdravstveni resor v prihodnje še pred sejami vlade povsem uskladita in argumentirano dogovorita za rešitev oziroma ukrep, ki bo strokovno utemeljen ter izveden tako, da bodo posledice čim manj slabe. Da posledice bodo, je jasno, stremeti pa je treba za tem, da bodo ukrepi uravnoteženi tako, da bodo čim manj prizadeli pedagoški proces, hkrati pa zagotovili dovolj visoko stopnjo varnosti oziroma sprejemljivo tveganje.«

Ljubljana – Potem ko je vlada včeraj sprejela sklep, da bodo morali učenci tretje triade, dijaki in študenti nositi masko tudi med poukom, prav tako vzgojitelji in učitelji, so v vrtcih in šolah pričakovali okrožnico danes navsezgodaj. Dobili so le nasprotujoče si informacije ter cel kup pisem in klicev staršev, ki so nad vladno odločitvijo ogorčeni. Tokrat se s starši strinjajo.Po podatkih ministrstva za izobraževanje so okužbo z novim koronavirusom do 17. septembra potrdili pri devetih zaposlenih v vrtcih, 46 zaposlenih v osnovnih in sedmih v srednjih šolah. V vrtcih so okužbo potrdili pri enem samem otroku ter pri 55 osnovnošolcih in 23 srednješolcih. Zaposlenih v osnovnih in srednjih šolah je okoli 26.000, osnovnošolcev in srednješolcev je skupno več kot 260.000.Kot so danes sporočili z ministrstva, ni razloga, da pouka ne bi imeli v šoli, poteka naprej po zelenem modelu B. Ta model ne predvideva mask v razredih, ampak le v skupnih prostorih. Tako je tudi ministrica za izobraževanjedejala, da pravila o nošenju maske ostajajo enaka, da jo torej učenci tretje triade in dijaki nosijo le, kadar prehajajo po šoli in kadar ni mogoče zagotoviti dovolj razdalje. Slabo uro kasneje je vladni govorecizjavil: »Za zadnjo triado velja, da bodo maske nosili tudi učenci, prav tako dijaki in študenti. Učitelji in vzgojitelji bodo nosili masko povsod, razen pri športni vzgoji.« Po priporočilih, ki jih je NIJZ za vrtce in šole objavil danes in veljajo za prihodnji teden, so maske predvidene v skupnih prostorih.»Maske pri pouku so nesprejemljive! Predstavljajte si, da govorite v masko šest ur. Ko se o takih stvareh razpravlja, nas nihče nič ne vpraša. Mi moramo taka navodila upoštevati, kaj pa, če starši otrok ne bodo več hoteli pošiljati v šolo? Držimo se vseh priporočil, zračimo, čistimo, ampak to je pa preveč. Poleg tega gredo ti isti dijaki potem iz šole in se družijo z drugimi. Treba je krepiti ozaveščanje, ne pa odrejati tako rigoroznih ukrepov. To je moje osebno mnenje,« je dejala predsednica zveze srednjih šol in dijaških domovOd jutra do opoldneva je dobil okoli 150 pisem ogorčenih staršev, pravi predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljev: »Zelo sem skeptičen do teh ukrepov, ker mi preveč smrdijo po politiki in premalo dišijo po stroki. Ali je imel vladni govorec kdaj masko na tiskovni konferenci? Če verjamemo najbolj črnim scenarijem, da lahko virus seže osem metrov daleč, potem je Kacin opljuval vse zbrane novinarje. Naj si nadene masko, potem pa naj sedem ur govori vanjo. Šole niso generator okužb, ukrepi pa so skregani s pedagoško stroko. Vsekakor za nas nič od tega ne velja, dokler ne bo uradnega odloka vlade.« Pričakujejo tudi okrožnico s podrobnejšimi navodili, za katero je Kacin dejal, da jo je ministrstvo za izobraževanje že poslalo šolam, vendar je te še nimajo.Predsednica skupnosti vrtcevje zgodaj zvečer še vedno čakala na okrožnico ministrstva in upala: »Odločno smo proti maskam, ker so v pedagoškem smislu zelo škodljive. Predšolski otrok se uči drugače, mora videti obraz, mimiko. Navodila NIJZ, ki jih imamo zdaj, so korektna in se jih držimo, čeprav imamo s tem veliko dela. Nedopustno je, da so v to posegli, ne da bi nas vprašali. Ob novih ukrepih je še vprašanje glede merjenja temperature. Kdo jo bo kontroliral na vhodu in ali naj jo merimo tudi staršem? Navsezadnje starši prav tako prihajajo v vrtec. Veliko je še neznank.«Zelo ostro so se na napovedane spremembe odzvali tudi v Svizu. Glavni tajnikje ogorčen: »Napišeš odlok in se otreseš odgovornosti! Kdo bo meril temperaturo? Komu vse jo izmeriti? Brez dodatnega kadra ne bo šlo. Kdo bo plačal maske? Kako je govoriti z masko, pa se je najbolje pokazalo na današnjem nastopu notranjega ministra Aleša Hojsa. Po pol minute jo je snel, saj da z njo ne more govoriti. Naj gre z masko v razred za sedem ur! Pa našo ministrico, ki je rekla, da se nič bistvenega ne spreminja, naj vzame s sabo.«