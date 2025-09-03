Zmeda z (ne)kandidaturo Urške Klakočar Zupančič za predsednico Svobode

Iz Gibanja Svoboda so opoldne poslali sporočilo za javnost s presenetljivim sporočilom, da je izvršni odbor stranke obravnaval predlog dveh kandidatov za predsednika oziroma predsednico stranke. Iz stranke so sporočili, da sta kandidata za predsedniško funkcijo sedanji predsednik Robert Golob in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Kongres stranke, na katerem bodo volili tudi člane sveta stranke, bo potekla 20. septembra v Kopru. Novica je presenetila tudi nekatere vidne člane stranke, ki niso vedeli, kaj se dejansko dogaja.

A kmalu zatem je Urška Klakočar pojasnila, da je sicer res podala soglasje za predsednico Gibanja Svoboda, a da je to storila zato, da izrazi zahvalo vsem članom, ki so jo predlagali. A po javnomnenjskih anketah najbolj priljubljena članica Svobode bo soglasje umaknila in tako na koprskem kongresu ne bo kandidirala proti Robertu Golobu, so pojasnili v njenem kabinetu.

Če bi Urška Klakočar Zupančič res kandidirala za predsednico največje vladne stranke, ki z Robertom Golobom želi ponoviti štiriletni mandat na čelu vlade, bi to vneslo popolnoma novo dinamiko v stranko. Spomnimo, oktobra leta 2023 se je Urška Klakočar Zupančič »zaradi preobremenjenosti« umaknila z mesta podpredsednice stranke. Takrat je pojasnila, da je odločitev sprejela iz osebnih razlogov, saj ji opravljanje funkcije predsednice državnega zbora jemlje ves njen čas.