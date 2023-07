Zmotno razmišljanje, da je to samo breme starejših

V nadaljevanju preberite:

Demenca je tiha epidemija današnjega časa in eden od večjih zdravstvenih, socialnih in finančnih problemov po vsem svetu, je Štefanija Lukič Zlobec, predsednica Združenja Spominčica, navedla enega od argumentov, zakaj je vladno sprejetje Strategije za obvladovanje demence v Sloveniji do leta 2030 velik in pomemben korak, ki pa mu mora slediti še akcijski načrt.

»Oseb z demenco je več kot 50 milijonov po vsem svetu. Samo za primerjavo, ljudi z rakom je pol manj, a se za raziskave za demenco namenja desetkrat manj sredstev, kot se za področje raka,« je ponazorila članica interdisciplinarne delovne skupine za pripravo strategije, ki je nastajala več kot tri leta. Prva strategija – pobudo zanjo je dalo prav Združenje Spominčica – je veljala za obdobje od 2016 do 2020. Naša država je bila ena redkih članic EU, ki je v tistem obdobju imela strateški dokument, v vmesnem času, od 2020 do začetka julija 2023, pa ena redkih brez njega.