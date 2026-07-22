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    Slovenija

    Znan datum referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi

    Prav tako je znano okvirno vprašanje. Seja kolegija državnega zbora se bo sicer začela jutri.
    Pobudnik referenduma Franco Juri Juri poudarja, da želijo preprečiti izbris varovalk, ki potencialnim preiskovancem omogočajo, da predhodno zahtevajo ustavno oceno o smiselnosti in upravičenosti preiskave. FOTO: Nebojša Tejić/STA
    Galerija
    Pobudnik referenduma Franco Juri Juri poudarja, da želijo preprečiti izbris varovalk, ki potencialnim preiskovancem omogočajo, da predhodno zahtevajo ustavno oceno o smiselnosti in upravičenosti preiskave. FOTO: Nebojša Tejić/STA
    STA
    22. 7. 2026 | 12:37
    22. 7. 2026 | 13:26
    2:37
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    Kolegij predsednika državnega se je dogovoril o izredni seji DZ, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Seja se bo začela jutri ob 10. uri. Že danes popoldne pa se bo sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma. Ta bo predvidoma 11. oktobra.

    Pobudo za referendum so sprožili in prvopodpisali nekdanji člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki so ga ustanovili pred 38 leti, Franco Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak. S pomočjo dela civilne družbe, predstavnikov nekaterih nevladnih organizacij in opozicijskih strank so uspeli zbrati 44.619 podpisov volivk in volivcev.

    Zahtevo s zbranimi podpisi so v parlamet vložili včeraj. Ob tem  je Juri pojasnil, da želijo preprečiti izbris varovalk, ki potencialnim preiskovancem omogočajo, da predhodno zahtevajo ustavno oceno o smiselnosti in upravičenosti preiskave. Novela namreč med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. A kot meni Juri, bo referendum presegel pomen same zakonodajne vsebine in bo »to referendum proti politični samovolji«.

    FOTO: Matej Družnik
    FOTO: Matej Družnik

    Kot izhaja iz gradiva za sejo odbora državnega zbora za pravosodje, ki bo popoldne obravnaval zahtevo in za četrtkovo sejo predvidoma pripravil predlog odloka o razpisu referenduma, bo ta v nedeljo, 11. oktobra. Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, pa bi z odlokom določili 1. september.

    Referendumsko vprašanje bi se glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi (ZPPre-B), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 26. maja 2026?

    Današnjo sejo kolegija je vodil podpredsednik DZ Danijel Krivec.

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    državni zborreferendumparlamentarna preiskava

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