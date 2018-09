Znan je prvi Jankovićev protikandidat

Predstavitev kandidata za ljubljanskega župana stranke Dobra država. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Matić resen kandidat SMC

Ljubljana – Po tem ko jepred kratkim napovedal, da se bo na prihajajočih lokalnih volitvah četrtič potegoval za župana Ljubljane, je njegov prvi uradni tekmec, kandidat stranke Dobra država. Drugi ostajajo še neznanka, je pa verjetno, da bo nekdanjo največjo vladno stranko SMC v glavnem mestu zastopal»Prišel je čas, da Ljubljana postane mesto za vse prebivalce Ljubljane,« je prepričan Smiljan Mekicar, sekretar na ministrstvu za zdravje in dvakratni predsednik Četrtne skupnosti Črnuče. Diplomirani inženir elektrotehnike, nekdanji podjetnik in kandidat za direktorja UKC Ljubljana je na listi zunajparlamentarne stranke Dobra država napovedal kandidaturo za župana Mestne občine Ljubljana, saj si želi izboljšati kakovost življenja še posebno na obrobju glavnega mesta.Volilni program je predstavil v 16 točkah, v katerih se je zavzel za gradnjo sodobne železniške in avtobusne postaje, za večjo finančno samostojnost četrtnih skupnosti, dokončanje projekta Stožice in boljšo dostopnost meščanov do zdravstvenih storitev. Na lokalni ravni je najprej deloval v stranki SD, nato je vstopil v SMC, iz katere se je pridružil Dobri državi pod vodstvom Bojana Dobovška.Znano je, da bo glavni tekmec Smiljana Mekicarja in drugih kandidatov za funkcijo župana Mestne občine Ljubljana sedanji župan Zoran Janković, ki je pred kratkim prvi napovedal svojo (četrto) kandidaturo za župana na prihajajočih lokalnih volitvah 18. novembra.Medtem ko imena kandidatov parlamentarnih strank še niso znana, so v lokalnem odboru stranke SMC Ljubljana na svojem novoustanovljenem profilu na družbenem omrežju instagram pod fotografijo predsednika mestnega sveta stranke Dragana Matića zapisali, kako se vsi deli Ljubljane ne razvijajo enakomerno. »Zelo ga skrbijo problemi, s katerimi se spopadajo občanke in občani z obrobja mesta. Vesel bo vaših pobud, ker lahko le skupaj izboljšamo kakovost bivanja v Ljubljani,« so še dodali v objavi.Nekdanji predsednik odbora za kulturo v državnem zboru v prejšnjem mandatu največje vladne stranke SMC Dragan Matić svoje kandidature za župansko funkcijo za zdaj ni ne potrdil ne zanikal, saj o tem, kot je dejal, ne odloča samo on. V stranki SMC so potrdili, da je Matić med njihovimi najresnejši kandidati za župansko funkcijo glavnega mesta.O tem, kdo se bo zanjo zares potegoval, bodo organi stranke odločali predvidoma v tednu dni na podlagi prepoznavnosti kandidata v lokalnem okolju, njegovi aktivnosti in željah. Poročali smo že, da bodo lokalne volitve v glavnem mestu poleg župana odločale tudi o prihodnji sestavi 45-članskega mestnega sveta in svetov 17 četrtnih skupnosti. Volilna kampanja se bo uradno začela čez tri tedne.