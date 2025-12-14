  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Znan podjetnik in inovator aktivno vstopa v politiko

    Levica in Vesna se očitno povezujeta tudi s Slovenskim tehnološkim forumom.
    Gregor Fras aktivno vstopa v politiko. FOTO: Jože Suhadolnik
    Gregor Fras aktivno vstopa v politiko. FOTO: Jože Suhadolnik
    Pija Kapitanovič
    14. 12. 2025 | 15:57
    4:59
    Znan slovenski podjetnik in inovator Gregor Fras, širši javnosti znan tudi kot mož pevke Eve Hren, se je na začetku letošnjega leta odločil za aktiven in resen vstop v politiko. Svojo politično pot nadaljuje v stranki Vesna, katere soustanovitelj je bil pred štirimi leti, zdaj pa želi, kot poudarja, soustvarjati vsebinske in sistemske spremembe.

    »Zastavil sem si dva jasna cilja. Prvi je, da na agendo Vesne postavimo resno in verodostojno gospodarsko politiko. Drugi pa, da na agendo slovenske politike končno postavimo problematiko onesnaženega zraka,« je v objavi na socialnih omrežjih zapisal Fras.

    Gregor Fras: Bistvo kolesa je svoboda

    Po njegovem mnenju gre pri onesnaženosti zraka za enega največjih, a hkrati najbolj spregledanih problemov v Sloveniji. Politika naj bi ga že desetletja bodisi ignorirala bodisi zavestno zanikala. »To ni obrobna okoljevarstvena tema, temveč eden največjih javnozdravstvenih problemov v državi,« opozarja. Onesnažen zrak Slovenijo po njegovih besedah vsako leto stane več kot milijardo evrov in povzroči tisoče prezgodnjih smrti.

    Povezovanje s Slovenskim tehnološkim forumom

    Kot je zapisal, se je ob vstopu v politiko soočil tudi s kritikami zaradi povezovanja Vesne in Levice, predvsem na področju gospodarstva. Te kritike ocenjuje kot upravičene. »Tako Levica kot Vesna do nedavnega nista imeli jasno artikuliranega, celovitega gospodarskega programa,« priznava.

    V zadnjih mesecih si je, kot pravi,  intenzivno prizadeval, da bi gospodarstvo postalo eden osrednjih stebrov skupnega političnega programa obeh strank. Kot pomemben premik izpostavlja nedavni sestanek s Slovenskim tehnološkim forumom, ki združuje vodilna slovenska visokotehnološka podjetja. Ustanovitelj foruma, ki si prizadeva za razvoj gospodarstva z visoko dodano vrednostjo, je Andraž Logar, direktor 3SF.

    Če Slovenija ne bo začela igrati v prvi ligi, se ji ne piše dobro

    »Za razliko od nekaterih drugih združenj je bil pristop zrel, odprt in spoštljiv. V marsičem si delimo iste vrednote in poglede na prihodnji razvoj Slovenije,« je o sodelovanju z njimi zapisal Fras.

    Gospodarski program zaupali Feketiju

    Pripravo gospodarskega programa bo na strani Levice vodil Igor Feketija, ekonomist in trenutno državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

    Fras je prepričan, da bo končni rezultat presenetil marsikaterega skeptika. »Soustvarili bomo program, ki bo hkrati temeljil na socialni in zeleni pravičnosti ter znal ustvariti inovativno, konkurenčno in razvojno naravnano okolje za slovensko gospodarstvo.«

    Fras je podjetnik že več kot četrt stoletja, zadnjih deset let pa se je zelo konkretno in sistematično ukvarjal prav s problematiko onesnaženosti zraka. Prav to ga je, kot pravi, dokončno pripeljalo do politične odločitve.

    »Postalo mi je jasno, da tega problema ni mogoče rešiti z individualnimi podjetniškimi projekti ali parcialnimi rešitvami. Kot podjetnik lahko prispevam drobce, sistemskih sprememb pa brez politične volje in javnih politik preprosto ni mogoče doseči.«

    Ključen del njegove podjetniške poti je projekt Noordung, slovenska blagovna znamka premijskega električnega kolesa z izrazitim oblikovalskim in tehnološkim pečatom. Električno kolo Noordung je bilo nagrajeno z nazivom oblikovanje leta v okviru Meseca oblikovanja 2022, letos pa je prejelo tudi ugledno mednarodno priznanje German Design Award.

    »Smo država, ki je v preteklosti ustvarila Iskrin telefon, enega najbolj kultnih dizajnov na svetu, a industrijsko oblikovanje je danes v resni krizi,« je takrat za Nedelo dejal Fras. Danes je največji lastnik podjetja švicarski finančni sklad, proizvodnja pa je za zdaj še nizkoserijska. Promoviral je idejo, da bi lahko bila električna kolesa bistveno dostopnejša tudi s pomočjo države in predlagal znižanje DDV-ja. Električno kolo, ki ga je ponudil trgu, je opremljeno z multifunkcionalno baterijo in senzorji za merjenje drobnih delcev (PM), ki omogočajo spremljanje kakovosti zraka v realnem času. »Trenutno se meritve v Ljubljani izvajajo le na nekaj fiksnih točkah. Mi pa lahko merimo kilometre poti, po katerih se vozijo kolesarji, in zaznavamo konkretne vire onesnaženja,« je pojasnil Fras.

    kadrovski premikiGregor FrasLevicaVesnaslovenski tehnološki forum

