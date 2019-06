Znan razlog za 20.000 čakajočih več na zdravstvene preglede

Gre za odklon 20.000 bolnikov



Šabeder težko sodi, kaj je razlog za napako

Minister za zdravje Aleš Šabeder je dejal, da ta trenutek zelo težko sodi, kje je glavni razlog za napako. FOTO: Jože Suhadolnik



Na terapevtske in diagnostične storitve čaka 102.219 oseb

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je razkril razlog za 20.000 čakajočih več na zdravstvene preglede, kot se je zgodilo v aprilu. Do odklona v številu čakajočih na zdravstvene preglede in storitve je po ugotovitvah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) prišlo zaradi napake pri zajemu podatkov v informacijskih sistemih večine bolnišnic. Napako, zaradi katere po navedbah NIJZ ni prišlo do sprememb pri samih čakalnih dobah in ni vplivala na bolnike, so odpravili.Pri odkrivanju napak v informacijskih sistemih izvajalcev so na NIJZ ugotovili, da imajo nekateri izvajalci v poročilih, ki jih pošiljajo na centralni sistem eNaročanja, dvojno oznako termina za bolnika, sistem pa takega ni štel. Ko so ponudniki informacijskih sistemov napako po opozorilu NIJZ odpravili, pa je to povzročilo nenaden skok števila čakajočih v aprilu. Kot so sporočili konec maja po seji sveta NIJZ, gre za odklon 20.000 bolnikov.»Odprava te napake ni imela nikakršnega vpliva na bolnike. Vsi termini, dolžine čakalnih dob in vse stvari, ki so povezane z bolnikom na ta način, so ostale nespremenjene,« je zatrdilz eZdravja. Bolniki so se tako še vedno lahko elektronsko naročili na iste termine, ki so bili objavljeni na portalu.Napako so odkrili v začetku leta, koliko časa pa so jo informacijski sistemi izvajalcev poročali centralnemu sistemu eNaročanja, pa na NIJZ ne vedo. Ob tem so še pojasnili, da so za podatke, ki jih poročajo v centralni sistem, odgovorni izvajalci zdravstvene dejavnosti.Z ministrstva za zdravje pa so danes sporočili, da so za podatke odgovorni na NIJZ. Ministerje ob robu današnjega odprtja novih prostorov Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS - Soča sicer dejal, da ta trenutek zelo težko sodi, kje je glavni razlog za to napako.Kot so zapisali na ministrstvu, bo njihova predstavnica v svetu zavoda vztrajala na forenzični reviziji. Dala je tudi že pobudo za sklic seje sveta zavoda, ki bo predvidoma prihodnji teden. Njihov cilj je natančno ugotoviti, »kje pri čakalnih dobah smo, kolikšne so, kje se zatika, da tolikokrat pride do napak«. Do takrat pa podatkov in tudi izjav NIJZ ne morejo komentirati, so še zapisali. »Podatki o čakalnih vrstah so zelo pomembni ter javnost in bolniki morajo vedeti, kakšni so pravilni,« je poudaril minister. Kritičen je tudi do tega, da so prvo obvestilo z NIJZ glede napake dobili šele maja.Po odpravljeni napaki v aprilu so na NIJZ sicer rekonstruirali podatke za nazaj in primerjali podatke s številom čakajočih lanskega aprila. Ugotovili so, da na prvi pregled čaka 79.868 oseb, kar pomeni 1176 oziroma 1,5 odstotka manj bolnikov kot v enakem obdobju preteklega leta, je pojasnil zdravstveni analitik z NIJZNad dopustno čakalno dobo za prvi pregled je prvega aprila čakalo 32.625 oseb oziroma 964 ali 2,9 odstotka čakajočih manj kot v enakem obdobju lani. Na terapevtske in diagnostične storitve pa čaka 102.219 oseb, kar je 10.377 oziroma 11,3 odstotka več kot na isti dan preteklega leta. Nad dopustno dobo je čakalo 36.400 oseb, kar 2704 oziroma 6,9 odstotka manj kot lani.Nadzor izmenjave podatkov lokalnih informacijskih sistemov izvajalcev zdravstvene dejavnosti s centralnim sistemom NIJZ sicer opravlja zdravstveni inšpektorat. »Preverjamo zagotavljanje povezljivosti, ažurnih in resničnih podatkov o prostih terminih oziroma o okvirnih terminih in številu uvrščenih na čakalni seznam,« so navedli za STA. V prvih štirih mesecih letošnjega leta so pri nadzoru 130 izvajalcev zdravstvene dejavnosti ugotovili neskladnosti pri 63, ki so jim izrekli opozorilo oziroma ureditveno odločbo.