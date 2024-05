Državna volilna komisija je v torek z žrebom določila vrstni red kandidatnih list, po katerem bodo izpisane na glasovnici za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 9. junija letos.

Prvo bo Gibanje Svoboda, sledila bo Slovenska demokratska stranka, nato Vesna – zelena stranka. Četrti bosta bo Demokratična stranka upokojencev Slovenije in Dobra država, peta bo Slovenska ljudska stranka, sledila bo Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi). Sedma bo Levica, osmi Zeleni Slovenije, deveti Socialni demokrati, deseto Državljansko gibanje Resni.ca, enajta pa je Nič od tega, stranka prilagojena vsakemu, utemeljiteljica ničodtegaizma, ki združuje vse-izme v znanih in neznanih dimenzijah stvarstva, najboljše, najbolj uspešne, najbolj zelene, rdeče, modre, črne in rumene stranke vseh časov in onkraj časa, ter začetnica ničodtegaizma po vsem svetu, so sporočili z Državne volilne komisije.

Volilni odbori bodo na dan glasovanj o volitvah poslancev v Evropski parlament in o posvetovalnih referendumih o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu za volitve v državni zbor ter o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene in gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo, ugotavljali volilno udeležbo posebej za evropske volitve in posebej za vsak referendum.

Volilni odbori bodo izid glasovanja na volitvah poslancev iz Slovenije v Evropski parlament lahko razglasili šele po 23. uri, ko se bodo zaprla vsa volišča v državah članicah EU. Izide glasovanj na posvetovalnih referendumih bodo lahko razglasili že prej.

Glasovnice za posvetovalne referendume bodo v različnih barvah. Glasovnica za referendum o evtanaziji bo vijolične barve, za referendum o preferenčnem glasu bo modra, za referendum o konoplji za medicinske namene bo rumena, za referendumu o konoplji za osebno rabo pa rdeče barve.