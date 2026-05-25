Znana so imena za tri ključne gospodarske resorje

V nastajajoči četrti vladi Janeza Janše naj bi ključne gospodarske resorje prevzeli že uveljavljeni obrazi: finance naj bi vodil Andrej Šircelj, infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, gospodarstvo pa Anže Logar, poroča Forbes.

Na področju gospodarstva nova koalicija napoveduje združitev gospodarstva in dela pod enoten resor ter uvedbo nacionalnega programa za dvig produktivnosti že v prvem letu mandata. Cilj bo povečati konkurenčnost podjetij s pospešeno digitalizacijo, avtomatizacijo in tehnološko modernizacijo ter spodbuditi podjetja k reinvestiranju dobičkov. Do leta 2030 načrtujejo tudi program v vrednosti sto milijonov evrov za financiranje razvojnih projektov, ki bodo povezovali podjetja in raziskovalne institucije. Hkrati želijo z vizumi za digitalne nomade in startup podjetnike ter z lažjim zaposlovanjem tujcev privabiti več domačega in tujega kapitala ter visokokvalificiranih kadrov.

Na področju financ koalicija napoveduje bolj restriktivno javnofinančno politiko in doslednejše spoštovanje evropskih fiskalnih pravil. Rast javne porabe naj v mandatu ne bi presegla inflacije. Davčna politika bo usmerjena v razbremenitev prebivalstva in gospodarstva brez uvajanja novih davkov. Med glavnimi ukrepi so ukinitev najvišjega, 50-odstotnega dohodninskega razreda in znižanje najvišje obdavčitve na 40 odstotkov, postopno zviševanje splošne davčne olajšave ter uvedba dodatne olajšave za mlade do 29 let. Koalicija napoveduje tudi uvedbo socialne oziroma razvojne kapice ter dodatne spodbude za reinvestiranje dobičkov podjetij.

Na področju energetike in prostora koalicija stavi predvsem na pospešitev umeščanja projektov v prostor in hitrejše pridobivanje dovoljenj. Podpira razvoj infrastrukture za predelavo odpadkov v energijo ter hitrejše postopke za izkoriščanje naravnih virov. Napoveduje tudi pregled nekaterih večjih infrastrukturnih projektov, med drugim revizijo projekta kanala C0.