Od bojlerja do zeta – to je leto 2024

Besede bojler, brutalen, dvoživka, genocid, hibridno delo, kajtanje, komisarka, odklop, omrežnina, učitelji in zet bi najbrž brez težav vse po vrsti uporabili v zgodbi o iztekajočem se letu.

To so namreč finalistke, ki jih je strokovna komisija na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU po dolgi in menda tudi živahni izmenjavi mnenj izbrala izmed letošnjih predlogov za besedo leta 2024. Eno je dodala časopisna hiša Delo, ki besedo izbira vsak teden.

Do 7. januarja bo na spletni strani Beseda leta potekalo glasovanje, zadnja beseda pa bo padla na uradni razglasitvi, ko bomo izvedeli, o čem smo v iztekajočem se letu zares razmišljali. Razglasili bodo tudi kretnjo leta, ki jo izbira Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.

Članica strokovne komisije in pisateljica Agata Tomažič je pojasnila, da predlogi kot vsako leto odsevajo tudi žalostno realnost, zato je bilo veliko povezanih z vojno, smrtjo, orožjem in genocidom. Kljub vsem svetovnim krivicam in krutostim pa slehernika očitno še bolj zaznamujejo vsakdanjosti. Med predlogi sta kar dva, ki sta povezana z elektriko, to sta bojler in omrežnina, kar kaže, kako zelo pomembno je, da nam je pozimi toplo.

Novotvorjenka leta: preturizem

Dva predloga se nanašata na delo, odklop in hibridno delo. Zadnje smo morda bolj povezovali z obdobjem epidemije, a je morda hkrati tudi znanilec novih časov, razmišlja Agata Tomažič. »Na Japonskem so že uvedli koncept 3 + 4, torej trije dnevi vikenda in štirje dnevi dela, saj ugotavljajo, da se s tem storilnost ne zmanjšuje, se pa zmanjša število dni bolniškega dopusta.«

Tudi dvoživke in učitelji se nanašajo na delo. Prve na delo zdravnikov v javnem in zasebnem sektorju hkrati, drugi na učitelje, ki jih v družbi primanjkuje. Zeta najbrž ni treba posebej pojasnjevati, na oblast v ZDA se vrača Donald Trump. Kajtanje je v naš vsakdanji besednjak poleti vnesel Toni Vodišek, ki je dobil medaljo na olimpijskih igrah v Parizu, brutalen pa je beseda, s katero se bodo najbolj povezale mlajše generacije, ki jih pogosto uporabljajo v vsakdanji govorici in seveda na družbenih omrežjih.

Po zaslugi Tonija Vodiška je med besedami tudi kajtanje. FOTO: Matej Družnik

Strokovna komisija, ki jo vodi Simona Klemenčič z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša na ZRC SAZU, je izbrala tudi novotvorjenko leta 2024 – to je preturizem oziroma ustreznik za angleški izraz »overtourism«, prekomerni turizem. Pri izboru slednjih so bili letos v komisiji nekoliko razočarani, iskrivih predlogov je bilo menda malo, največ je bilo pravzaprav sopomenk že uveljavljenih izrazov.

Beseda ni nujno samo ena Umetna inteligenca, omrežnina, posvetovalni referendum in stavka so besede, ki so leto 2024 najbolj zaznamovale po izračunih Centra za jezikovne vire in tehnologije na Univerzi v Ljubljani. Pojasnili so, da njihov izbor ne temelji na glasovanju, ampak na analizi empiričnih podatkov, ki vključuje pogostost pojavljanja v slovenskih množičnih medijih in statistično analizo.

Brain rot, polarization, demure, brat ...

Konec leta razglašajo besede, ki so najbolj zaznamovale minule mesece, tudi v številnih tujih slovarskih hišah. Oxfordova beseda leta je brain rot ali gnitje možganov, ki poimenuje miselno otopelost, kakršna se poloti ljudi po čezmernem spremljanju nezahtevnih in trivialnih vsebin, običajno na spletu oziroma družbenih omrežjih.

Ta, kot je mogoče sklepati tudi po drugih izbranih besedah leta, vse bolj vplivajo na našo vsakdanjo komunikacijo, kar se manifestira že v slovarjih, ki jih izdajajo na univerzi v Cambridgeu, kjer so izbrali besedo manifest. V običajni rabi pomeni nekaj, kar je očitno, se jasno kaže oziroma izraža z nekimi znaki ali dejanji, v zadnjem letu pa so jo na družbenih omrežjih veliko uporabljale znane osebnosti, predvsem kot glagol, ki se nanaša na nekaj, kar si želiš doseči in hkrati verjameš, da se bo tudi zgodilo.

Strokovna komisija pod vodstvom Simone Klemenčič je danes sporočila, med katerimi predlogi bo ljudstvo izbiralo besedo leta. FOTO: ZRC SAZU

V ameriškem slovarju Merriam-Webster so za besedo leta razglasili polarization, polarizacija. Beseda, ki so jo Američani menda največkrat vnesli v iskalnike, izraža njihovo željo, da bi razumeli stanje, v katero so zapadle ZDA in pravzaprav ves svet, pojasnjujejo pri omenjenem slovarju.

Po presoji prav tako ameriškega slovarskega portala Dictionary.com je leto najbolj zaznamovala beseda demure (skromen, sramežljiv), ki se je zelo visoko uvrstila tudi med kandidatkami pri prej omenjenem slovarju. Besedo so v življenje letos ponovno priklicali tiktokerji, vendar se ne nanaša le na ljudi, ki ne želijo pozornosti, ampak tudi na tiste, ki se samo pretvarjajo, da je nočejo pritegniti.

V angleško govorečem svetu se med besedami kandidatkami to leto pogosto pojavlja brat, ki je bil beseda leta po presoji slovarjev Collins, opisuje pa samozavestno, neodvisno osebo, ki se vdaja hedonizmu. Letos je tudi ta beseda postala kulturni fenomen, ki ga je sprožila britanska pevka Charli XCX. Tako je namreč poimenovala svoj šesti studijski album. Po njeni razlagi je brat dekle, ki ni ravno zapriseženo redu, se rado zabava in kdaj izreče kakšno neumnost. Posebej viralna pa je beseda v kombinaciji z živo zeleno barvo postala med ameriško predvolilno kampanjo, ko je pevka na omrežju X svojo podporo demokratski kandidatki Kamali Harris izrazila z besedami: »Kamala IS brat«.