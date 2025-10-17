Znane informativne cene oskrbnin po 1. decembru

V nadaljevanju preberite:

Na spletni strani ministrstva za solidarno prihodnost je od danes na voljo informativni kalkulator, s katerim bodo stanovalci domov za starejše občane in njihovi svojci okvirno izračunali, koliko jih bo stala oskrbnina od 1. decembra naprej, če se bodo odločili za prehod v sistem dolgotrajne oskrbe in koliko, če se ne bodo. Interventni zakon za olajšanje prevedbe pa bo vlada najbrž potrjevala v četrtek, dan pred interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca v državnem zboru.