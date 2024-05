Znanemu psihiatru vrata zaklenili z verigo

V nadaljevanju preberite:

Psihiatra Andreja Kastelica pisni zagovor ni rešil pred tem, da ga ne bi odpustili z ljubljanske psihiatrične klinike (UPK Ljubljana). Vrata v njegovo pisarno so zapečatili z dolgo verigo – morali so prevrtati stransko steno, da so jo lahko namestili. Direktor Bojan Zalar, ki je medtem odpustil še finančnico, se je zavil v molk.