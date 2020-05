Znani bodo podatki o razširjenosti covida-19

Na novinarski konferenci bo sodelovala tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec. Govorila bo o nadaljnjem sproščanju ukrepov na področju športa.

Raziskavo je vodil Miroslav Petrovec. FOTO: Uroš Hočevar

Dnevno dogajanje lahko spremljate: TUKAJ

Vlada se je na torkovi seji že seznanila z rezultati nacionalne raziskave o razširjenosti covida-19 , danes jih bo predstavila tudi javnosti. Podrobnosti bo ob 11. uri predstavil vodja raziskave, zraven bosta šein, analiza pa bo podlaga za nadaljnje sproščanje ukrepov. Izjave bomo prenašali v živo.Minister za zdravjeje sicer v torek za Radio Slovenija že razkril osnovno ugotovitev raziskave; da je s 95-odstotno verjetnostjo prekuženost prebivalstva z novim koronavirusom nekje med dvema in štirimi odstotki, kar je po njegovih navedbah relativno malo.V raziskavi so pri 1368 odvzetih vzorcih potrdili 40 okužb, k raziskavi pa so povabili okoli tri tisoč ljudi.