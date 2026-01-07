Znani kandidati za guvernerja, varuha človekovih pravic in ustavne sodnike

Predsednica Republike Slovenije je danes v državni zbor poslala predloge za imenovanja guvernerja Banke Slovenije, varuha človekovih pravic in treh sodnikov ustavnega sodišča.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar za novega guvernerja predlaga dosedanjega viceguvernerja Primoža Dolenca, za varuhinjo človekovih pravic predlaga Simono Drenik Bavdek, za tri ustavne sodnike pa Tamaro Kek, Marka Starmana in Barbaro Kresal.

Poslanke in poslanci bodo o predlogih lahko odločali na redni januarski seji, ki se začenja v ponedeljek, 26. januarja.

Kakšne naloge čakajo morebitnega novega guvernerja?