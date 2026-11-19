Harmonikar Nejc Pačnik bo mestni svetnik v Velenju. Katere znane osebnosti so še kandidirale na letošnjih lokalnih volitvah?
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Magnifico je na Listi Zorana Jankovića za ljubljanski mestni svet kandidiral na vseh šestih lokalnih volitvah od leta 2006. FOTO: Matej Družnik
Znanim obrazom z glasbenih odrov, radia, televizije in družbenih omrežij so lokalne volitve prinesle različne izide. Harmonikar Nejc Pačnik je po delnih neuradnih rezultatih osvojil mandat v velenjskem mestnem svetu, spletni vplivnež Aleksandar Repić pa je dobil sedež v ljubljanskem mestnem svetu. Radijskega voditelja Bora Greinerja najpomembnejši preizkus še čaka: 29. novembra se bo v drugem krogu potegoval za župana Maribora.
Nejc Pačnik, svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, bo prihodnja štiri leta velenjski mestni svetnik. FOTO: Janez Mužič
Pačnik, svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko in glasbeni učitelj, je v Velenju nastopil tako v tekmi za župana kot za mestnega svetnika. Županskega položaja ni osvojil, saj so volivci nov mandat z 62,79 odstotka glasov ...
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