Znanim obrazom z glasbenih odrov, radia, televizije in družbenih omrežij so lokalne volitve prinesle različne izide. Harmonikar Nejc Pačnik je po delnih neuradnih rezultatih osvojil mandat v velenjskem mestnem svetu, spletni vplivnež Aleksandar Repić pa je dobil sedež v ljubljanskem mestnem svetu. Radijskega voditelja Bora Greinerja najpomembnejši preizkus še čaka: 29. novembra se bo v drugem krogu potegoval za župana Maribora. Nejc Pačnik, svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, bo prihodnja štiri leta velenjski mestni svetnik. FOTO: Janez Mužič Pačnik, svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko in glasbeni učitelj, je v Velenju nastopil tako v tekmi za župana kot za mestnega svetnika. Županskega položaja ni osvojil, saj so volivci nov mandat z 62,79 odstotka glasov ...