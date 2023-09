Znani Slovenci bodo lahko prišli do kartotek

V nadaljevanju preberite:

Slovenci, med njimi znani in vplivni obrazi, ki so obiskovali propadlo estetsko kliniko Med-Art v Ljubljani, so korak bliže k temu, da bodo dobili svoje kartoteke. Te je namreč včeraj dopoldne – po nekaj zapletih – od izvršitelja končno uspelo prevzeti sodelavcem stečajne upraviteljice, nekaj poslovne dokumentacije pa so dan pred tem vzeli preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU).

Podjetje Med-Art, ki je v lasti Sande Baler, ni plačevalo najemnine in stroškov za uporabo hiše v Rožni dolini, ki jo je najemalo od maja 2022, zato je lastnik nepremičnine Tomaž Drozg vložil izvršbo za plačilo zapadlih najemnin, zahteval je izpraznitev hiše in stečaj za Med-Art.