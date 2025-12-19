Znani so najvišji zneski davčnih izvršb: Furs je zarubil milijone

Na Finančni upravi RS (Furs) so danes objavili seznam najvišjih davčnih izvršb. V letu 2025 je najvišja izvršba znašala 1.279.141 evrov, so sporočili. Na drugem mestu je izvršba v višini 1.204.721 evrov, na tretjem mestu pa izvršba v višini 796.658 evrov. Vseh petdeset najvišjih izvršb presega 200.000 evrov.

Ker so na Fursu v zadnjem času objavili več primerov zasegov avtomobilov za poplačilo dolgov zavezancev, jim je del javnosti očital, da davčne izvršbe izvajajo predvsem proti malim dolžnikom, medtem ko naj bi zavezance z velikimi davčnimi dolgovi puščali pri miru. »Zaradi transparentnosti in odgovornega obveščanja javnosti smo preverili dejanske podatke o izvajanju davčnih izvršb,« so zapisali pri Fursu in objavili podatke o največjih davčnih izvršbah.

Glede na to, da sta najvišji izvršbi krepko presegli milijon evrov, nobena izmed prvih petdesetih pa ni nižja od 220.000 evrov, Furs zatrjuje, da seznam podatkov »nedvomno potrjuje, da Finančna uprava izvaja davčno izvršbo tudi pri največjih dolžnikih«.

Lani je bila najvišja izterjana vrednost še nekoliko višja, kar 1.956.748 evrov, medtem ko je predlanskim najvišja znašala 830.317 evrov.

Na Fursu poudarjajo, da je sicer kar 97,4 odstotka vseh dajatev plačanih prostovoljno. Kljub temu so v letošnjem letu, do 30. novembra, izdali 190.474 sklepov o davčni izvršbi in izterjali za 189.454.128 evrov dolgov iz naslova davčnih terjatev, so sporočili.

Poostrili davčne izvršbe v jugovzhodni Sloveniji

Najvišjih 50 izvršb je skupaj znašalo 18.943.244 evrov, vendar to predstavlja le deset odstotkov celotnega izterjanega zneska v letu 2025. Furs ukrepov ne izvaja »glede na velikost ali status zavezanca, temveč glede na višino in zapadlost davčnih obveznosti ter razpoložljive podatke o premoženju dolžnika,« so poudarili.

Furs je sicer od uboja v Novem mestu poostril davčne izvršbe v jugovzhodni Sloveniji, poroča STA. V spremstvu policije so samo novembra zarubili najmanj 14 vozil dolžnikom, katerih dolg je skupno znašal 236.000 evrov. Decembra so med drugim zasegli kabriolet BMW M8, vreden okoli 100.000 evrov. Vozilo je bilo odvzeto pravni osebi z neporavnanim davčnim dolgom in ga bodo prodali na javni dražbi, še navaja STA.