Znanih še več potencialnih ministrskih imen, Eve Irgl še ni med njimi

Kdo bo sedel v četrti Janševi vladi? Kadrovska sestavljanka se pospešeno sestavlja, a največ vprašajev ostaja prav pri SDS. Medtem ko so pri NSi in Demokratih obrisi ministrske ekipe že precej jasni, Janez Janša svoje kandidate še drži v negotovosti. Kdo prevzema ključne resorje, zakaj v vladi ne bo nekaterih dolgoletnih obrazov in kdo med znanimi imeni ostaja v igri do zadnjega trenutka? Razkrivamo razmerja moči, notranje premike in prve poražence nastajajoče koalicije. PREBERITE NA TEJ POVEZAVI.

Po dosedanjih informacijah bo nova koalicijska arhitektura bolj razpršena kot v prejšnjih Janševih mandatih. Pomemben del izvršilne moči naj bi prevzeli partnerji iz NSi in Demokratov, pri čemer naj bi v vladi sedeli tudi predsedniki vseh treh koalicijskih strank. Pri tem se odpira vprašanje, ali gre za širitev političnega prostora ali predvsem za način utrjevanja stabilnosti prihodnje oblasti.

Posebno zanimanje vzbujajo gospodarski, zdravstveni in zunanjepolitični resorji, kjer se omenjajo tako nova kot že preverjena imena. V ozadju kadrovskih odločitev pa se kaže tudi druga zgodba, odmik od nekaterih tradicionalnih Janševih zaveznikov in iskanje bolj strokovne ter manj izrazito strankarske podobe prihodnje vlade.

Po trenutno znanih informacijah so med tistimi, kjer naj bi bila kadrovska odločitev že blizu ali vsaj jasno začrtana, gospodarski, zdravstveni, infrastrukturni in energetski resor ter obramba. Imena preverite na tej povezavi.

Ob tem se oblikujejo tudi rešitve za področja demografije, družine in socialnih zadev, kmetijstva, lokalne samouprave, kohezije in regionalnega razvoja ter področje Slovencev v zamejstvu in po svetu. Med bolj odprtimi ostajajo kulturni, pravosodni in notranji resor.