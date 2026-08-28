Znanje in praksa za kakovostno delo z ljudmi

Staranje prebivalstva je eden pomembnejših družbenih izzivov, s katerimi se spopadamo tudi v Sloveniji. Daljša življenjska doba je pomemben dosežek sodobne družbe, hkrati pa prinaša potrebo po prilagajanju storitev, razvoju novih oblik podpore in predvsem po strokovno usposobljenih ljudeh, ki bodo znali odgovoriti na potrebe starejših in njihovih svojcev.

Ko govorimo o skrbi za starejše, ne govorimo več samo o zdravstveni negi in osnovni oskrbi. Govorimo o kakovosti življenja, ohranjanju samostojnosti, socialni vključenosti, medosebnih odnosih, duševnem zdravju, podpori svojcem ter spoštovanju želja in življenjskih navad posameznika. Za kakovostno in celostno obravnavo starejšega človeka je zato potrebno sodelovanje različnih strok.

Izobraževanje kot temelj strokovnega dela

Na Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ) izobraževanje temelji na povezovanju družboslovnega znanja z razumevanjem konkretnih izzivov sodobne družbe. Študenti se med študijem srečujejo z vprašanji posameznika in skupnosti, medosebnih odnosov, psihosocialne podpore, organizacije, vodenja in širših družbenih sprememb.

Pri izobraževanju za poklice, pri katerih je v ospredju delo z ljudmi, je pomembno, da študent poleg teoretičnega znanja razvija sposobnosti kritičnega razmišljanja, sporazumevanja, sodelovanja in razumevanja različnih življenjskih situacij. Človeka namreč ne moremo obravnavati ločeno od njegovega okolja, odnosov, življenjske zgodovine in potreb.

Sodobno izobraževanje zato ne more temeljiti zgolj na pridobivanju teorije. Za uspešen strokovni in poklicni razvoj so prav tako pomembne praktične izkušnje, poznavanje delovnega okolja in sposobnost uporabe pridobljenega znanja v konkretnih okoliščinah.

Prav zato FUDŠ veliko pozornosti namenja povezovanju z organizacijami, v katerih lahko študenti svoje znanje preverijo in nadgradijo v praksi. Med pomembnimi partnerji fakultete je tudi družba DEOS, ki je ena od učnih baz FUDŠ in sodeluje pri praktičnem usposabljanju študentov ter razvoju ustrezno usposobljenega prihodnjega kadra.

Sodobna skrb za starejše zahteva različna znanja

FOTO: FUDŠ

DEOS centri starejših so okolje, v katerem se vsakodnevno povezujejo različna strokovna področja. Delo v centru starejših je izrazito interdisciplinarno, saj kakovostna obravnava stanovalca zahteva sodelovanje zaposlenih različnih strok in poklicnih profilov.

Poleg zdravstvene nege in oskrbe imajo pomembno vlogo socialno delo, fizioterapija, delovna terapija, psihosocialna podpora, organizacija prostočasnih in družabnih dejavnosti, prehrana ter številna druga področja. Za kakovostno delovanje organizacije so pomembni tudi strokovnjaki s področij vodenja, organizacije, razvoja storitev, upravljanja človeških virov, komuniciranja in projektnega dela.

Vsem je skupno delo z ljudmi.

Starejši človek ob prihodu v institucionalno varstvo ne preneha biti posameznik s svojimi navadami, željami, odnosi in življenjsko zgodbo. Naloga strokovnih delavcev je zato tudi ustvarjanje razmer, v katerih lahko posameznik čim dlje ohranja svojo samostojnost, sprejema odločitve o svojem življenju in ostaja vključen v skupnost.

Takšno delo zahteva strokovnost, odgovornost, empatijo, sposobnost sodelovanja in veliko razumevanja za različne življenjske okoliščine. Prav neposreden stik z ljudmi je pogosto tisti del praktičnega usposabljanja, ki pomembno vpliva na nadaljnjo poklicno usmeritev študenta.

Ko se povežeta teorija in praksa

Sodelovanje med FUDŠ in DEOS temelji na skupnem zavedanju, da se kakovosten strokovni kader oblikuje s povezovanjem izobraževalnega procesa in konkretnih izkušenj iz delovnega okolja. Študenti imajo v okviru študijske prakse možnost spoznati delovanje organizacije, različne poklicne vloge in posebnosti dela s starejšimi.

Ob podpori izkušenih mentorjev se vključujejo v vsakodnevno delo ter uporabljajo in nadgrajujejo znanje, pridobljeno med študijem. Pri tem razvijajo komunikacijske, organizacijske in socialne kompetence ter se učijo strokovnega, odgovornega in spoštljivega odnosa do ljudi.

FOTO: DEOS

Vloga učne baze ni omejena zgolj na zagotavljanje prostora za opravljanje študijske prakse. Pomemben del sodelovanja so mentorstvo, prenos znanja in vključevanje strokovnjakov iz prakse v razvoj kompetenc prihodnjih diplomantov. Mentorji študentom približajo dejanske delovne procese, jih usmerjajo pri reševanju konkretnih situacij ter jim pomagajo razvijati samostojnost in strokovno odgovornost.

Študent tako dobi možnost, da svoje znanje preverja v realnem okolju, spoznava različne poklicne možnosti in pridobi jasnejšo predstavo o področju, na katerem želi nadaljevati svojo karierno pot. Za organizacijo pa sodelovanje z izobraževalno ustanovo pomeni stik z novimi znanji, pristopi in generacijami prihodnjih strokovnjakov.

FUDŠ obenem pridobiva neposreden vpogled v potrebe delovnega okolja, kar je pomembno pri načrtovanju in posodabljanju študijskih vsebin. DEOS pa lahko sodeluje pri razvoju kadra, ki pozna posebnosti dela s starejšimi ter ima ustrezna strokovna znanja in kompetence.

Partnerstvo za razvoj prihodnjih kadrov

Povezovanje izobraževalnih ustanov in delodajalcev je še posebej pomembno na področjih, na katerih potrebe po ustrezno usposobljenih sodelavcih naraščajo. Skrb za starejše je nedvomno eno od njih.

Pri tem ni pomembno samo, koliko ljudi bo v prihodnje delalo na tem področju, temveč predvsem, kakšno znanje bodo imeli, kako bodo razumeli človeka, s katerim delajo, ter kakšne možnosti za strokovni in osebni razvoj jim bodo ponujale organizacije.

Prav vprašanju razvoja, privabljanja in ohranjanja kakovostnih sodelavcev bo namenjen tudi 2. Dan menedžerjev, ki ga FUDŠ pripravlja v sodelovanju z GZS Severnoprimorsko gospodarsko zbornico. Dogodek bo 3. septembra 2026 na sedežu FUDŠ v Novi Gorici, spremljati pa ga bo mogoče tudi na daljavo po Zoomu.

Osrednja tema dogodka bo vprašanje, kako postati organizacija, ki jo mladi izberejo in v kateri želijo tudi ostati. Udeleženci bodo spoznali dobre prakse na področjih razvoja talentov, mentorstva, organizacijske kulture, kakovostne študijske prakse ter dolgoročnega sodelovanja med delodajalci in visokošolskimi ustanovami. Prijave so mogoče do 1. septembra 2026, število mest pa je omejeno.

Sodelovanje med FUDŠ in DEOS je konkreten primer takšnega povezovanja. Je partnerstvo, ki študentom omogoča pridobivanje uporabnega znanja, zaposlenim prenos izkušenj na mlajše generacije, organizaciji razvoj prihodnjih sodelavcev, širši skupnosti pa zagotavlja bolje pripravljene strokovnjake za delo na področju, ki postaja z razvojem dolgožive družbe vse pomembnejše.

FOTO: FUDŠ

Več o študijskih programih in vpisu na FUDŠ: https://www.fuds.si/vpis-na-fuds/ Informativni dnevi FUDŠ: https://www.fuds.si/informativni-dnevi/ Več o delu in kariernih priložnostih v DEOS: ​https://www.deos.si/zaposlitev/ Prijava na 2. Dan menedžerjev: https://www.fuds.si/fuds-zgodbe/2-dan-menedzerjev-2026/

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