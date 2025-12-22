Znano je, kdaj bomo volili novo vlado in poslance

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na današnjem brifingu potrdila, da bodo naslednje parlamentarne volitve potekale 22. marca. Kot je pojasnila, je odločitev že usklajena z Državno volilno komisijo (DVK), obveščene so bile tudi politične stranke.

Odlok o razpisu volitev bo podpisala v začetku januarja, zatem pa bodo stekla tudi volilna opravila.

Zakon določa, da se redne volitve razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni pred potekom štirih let od prve seje iztekajočega se sklica državnega zbora. Aktualni sklic DZ se je na ustanovni seji sestal 13. maja 2022.

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni.

Zadnje parlamentarno volitve v Sloveniji so potekale 24. aprila 2022, pri čemer je volilna udeležba dosegla približno 70,96 odstotkov, kar je ena najvišjih v zadnjih dvajsetih letih. Po podatkih Državne volilne komisije (DVK) je bilo oddanih 1.203.373 glasovnic, od tega 11.080 neveljavnih, kar znaša okoli 0,9 odstotka.

Največ glasov in sedežev je prejelo Gibanje Svoboda Roberta Goloba, ki je osvojilo 34,45 % glasov in 41 sedežev, sledi SDS Janeza Janše z 23,48 % glasov in 27 sedeži. Ostale stranke so dosegle: NSi 6,86 % (8 sedežev), SD približno 6,7 % (7 sedežev) in Levica 4,46 % (5 sedežev).