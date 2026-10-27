Znano je, kdo bo v poslanskih klopeh nadomestil Borisa Mijiča

Resnica je po odstopu poslanca Borisa Mijiča in štirih zavrnitvah potencialnih kandidatov našla novo poslanko. Poslanski skupini v državnem zboru se bo pridružila Martina Haring, ki je sprejela poslanski mandat, poroča portal 24ur. V zvezi z njeno privolitvijo so se že oglasili v stranki Resnica: »Naša nova poslanka Martina Haring je odlična okrepitev naše ekipe! Gremo naprej. Še močnejši, še bolj povezani in še bolj odporni proti vsem pritiskom,« so zapisali.

Odhod Borisa Mijiča, ki je po več razkritih aferah, izključitvi iz stranke in pozivu sveta stranke k odstopu zapustil poslanski stolček, je odprl vprašanje, kdo ga bo nasledil. Kot prvi je mandat v solzah zavrnil naslednji po vrsti, Slavko Moharič, ki je v čustveni izjavi zatrdil, da nanj ni pritiskal nihče, a presodil, da v DZ v trenutnih razmerah ni mogoče konstruktivno delovati, zato bo raje ostal aktiven v lokalnem okolju.

Naslednji na seznamu je bil Mirko Radujković, ki se je prav tako odpovedal funkciji, saj da trenutno ne more kombinirati poslanskega dela in dela v svojem podjetju. Poslanskega stolčka ni želela zasesti niti naslednja v vrsti, Marjana Matjašič, ker da se ne strinja s potezami stranke in sodelovanjem s koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Sledila je zavrnitev Anite Bratinščak Hanželič, kot peta v vrsti pa je mandat zdaj sprejela Martina Haring. Ta je kandidirala v volilnem okraju Ptuj 3 in prejela 799 glasov volivcev oziroma 6,09 odstotka.

Poslanski skupini Resnice v državnem zboru se je pridružila Martina Haring. FOTO: Master G Photography

Martina Haring, rojena leta 1984 v Mariboru, je magistrica poslovnih ved, naziv pa je pridobila na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju. Pred tem je na Dobi (Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor) končala študij za poslovno sekretarko in diplomirano ekonomistko.

Zaposlena je na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) v plansko-analizni službi. Pred tem je delala v Lekarnah Maribor kot strokovnjakinja za javna naročila, izkušnje si je nabirala tudi v zasebnem arhitekturnem podjetju na avstrijskem trgu, je pojasnila sama.

Poleg poklicnega dela je dejavna tudi v lokalnem okolju, so sporočili iz stranke. Štiri leta je bila članica nadzornega odbora Mestne občine Ptuj, imenovana je bila v svet zavoda Osnovne šole Mladika, kot predstavnica ZZZS pa sodeluje tudi v svetu zavoda Zdravstvenega doma Ptuj. Leta 2022 je kandidirala tudi za ptujsko mestno svetnico, a ni bila izvoljena.

Medije bo nagovorila po praznikih

Kakor so sporočili iz Resnice, je Martina Haring v torek v Državni volilni komisiji (DVK) podala pisno izjavo o sprejemu poslanskega mandata, po izredni seji DZ v torek, 3. novembra, pa bo podala izjavo za medije. V poslanski skupini pozdravljajo prihod nove poslanke, ki bo s svojim strokovnim znanjem, dolgoletnimi izkušnjami in dobrim poznavanjem delovanja javnih sistemov pomembno prispevala h kakovostnemu parlamentarnemu delu, uresničevanju programa Resnice ter zastopanju interesov državljank in državljanov.

»Stranko podpiram, zato tukaj ni težav. »Biti veliko zdoma, biti tarča vseh kritik, ne glede na to, kaj narediš ali rečeš, in dopustiti, da žrtev postane tudi moja družina – do tega mi pa ni,« je Haringova povedala pred dnevi, ko še ni bilo jasno, da je sprejela mandat.