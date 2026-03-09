Znano je, kje bodo potekale predčasne volitve v Ljubljani

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Služba Državne volilne komisije sporoča, da bo predčasno glasovanje za volivce iz okrajnih volilnih komisij na območju Ljubljane potekalo v Dvorani Stožice na Vojkovi cesti 100.
Za vse volivce bodo na voljo tudi parkirna mesta na območju dvorane Stožice, in sicer v garaži 5.
Predčasno glasovanje bo 17., 18. in 19. marca 2026 od 7. do 19. ure.
OVK 3003 – LJUBLJANA VIČ - RUDNIK 1: obsega del mestne občine Ljubljana, ki obsega območje naselij Črna Vas in Lipe, del občine Škofljica, ki obsega območje naselij Dole pri Škofljici, Drenik, Glinek, Gorenje Blato, Gradišče, Gumnišče, Klada, Lanišče, Pijava Gorica, Pleše, Reber pri Škofljici, Smrjene, Škofljica, Vrh nad Želimljami, Zalog pri Škofljici, Želimlje, in območje občin Velike Lašče, Ig, del občine Brezovica, ki obsega območje naselij Dolenja Brezovica, Gorenja Brezovica, Goričica pod Krimom, Jezero, Kamnik pod Krimom, Notranje Gorice, Planinca, Plešivica, Podpeč, Podplešivica, Preserje, Prevalje pod Krimom, Rakitna, Vnanje Gorice, Žabnica.
OVK 3004 – LJUBLJANA VIČ - RUDNIK 2: obsega del mestne občine Ljubljana in del občine Škofljica, ki obsega območje naselij: Lavrica in Orle,
OVK 3005 – LJUBLJANA VIČ - RUDNIK 3: obsega del mestne občine Ljubljana,
OVK 3006 – LJUBLJANA VIČ - RUDNIK 4: obsega del mestne občine Ljubljana, občini Dobrova - Polhov Gradec in Horjul in del občine Brezovica, ki obsega naselje: Brezovica pri Ljubljani,
OVK 3007 – LJUBLJANA CENTER: obsega del mestne občine Ljubljana,
OVK 3008 – LJUBLJANA ŠIŠKA 1: obsega del mestne občine Ljubljana,
OVK 3009 – LJUBLJANA ŠIŠKA 2: obsega del mestne občine Ljubljana, vključno z naseljem Toško Čelo,
OVK 3010 – LJUBLJANA ŠIŠKA 3: obsega del mestne občine Ljubljana,
OVK 3011 – LJUBLJANA ŠIŠKA 4: obsega del mestne občine Ljubljana in območja občin Medvode, Vodice in del Mestne občine Ljubljana, ki obsega območje naselij Dvor, Medno, Rašica, Spodnje Gameljne, Srednje Gameljne, Stanežiče, Zgornje Gameljne,
OVK 4005 – LJUBLJANA MOSTE - POLJE 1: obsega del mestne občine Ljubljana, ki obsega območje naselij Besnica, Brezje pri Lipoglavu, Češnjica, Dolgo Brdo, Gabrje pri Jančah, Janče, Javor, del Ljubljana, Mali Lipoglav, Mali Vrh pri Prežganju, Malo Trebeljevo, Pance, Podgrad, Podlipoglav, Podmolnik, Prežganje, Ravno Brdo, Repče, Sadinja vas, Selo pri Pancah, Šentpavel, Tuji Grm, Veliki Lipoglav, Veliko Trebeljevo, Vnajnarje, Volavlje, Zagradišče, Zgornja Besnica, in del občine Dol pri Ljubljani, ki obsega območje naselij Dolsko, Kamnica, Klopce, Križevska vas, Laze pri Dolskem, Osredke, Petelinje, Senožeti, Vinje, Vrh pri Dolskem, Zagorica pri Dolskem,
OKV 4006 – LJUBLJANA MOSTE - POLJE 2: obsega del mestne občine Ljubljana,
OVK 4007 – LJUBLJANA MOSTE - POLJE 3: obsega del mestne občine Ljubljana,
OVK 4008 – LJUBLJANA BEŽIGRAD 1: obsega del mestne občine Ljubljana in del občine Dol pri Ljubljani, ki obsega območje naselij Beričevo, Brinje, Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Podgora pri Dolskem, Videm, Zaboršt pri Dolu, Zajelše,
OVK 4009 – LJUBLJANA BEŽIGRAD 2: obsega del mestne občine Ljubljana.
