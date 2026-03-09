Znano je, kje bodo potekale predčasne volitve v Ljubljani

Služba Državne volilne komisije sporoča, da bo predčasno glasovanje za volivce iz okrajnih volilnih komisij na območju Ljubljane potekalo v Dvorani Stožice na Vojkovi cesti 100.

Za vse volivce bodo na voljo tudi parkirna mesta na območju dvorane Stožice, in sicer v garaži 5.

Predčasno glasovanje bo 17., 18. in 19. marca 2026 od 7. do 19. ure.