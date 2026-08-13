Znano, na katero veleposlaništvo odhaja kdo

Slovenija ima v tujini 62 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah MZEZ mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih pet razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaj zasedli v letu 2027.

Slovenija ima v tujini 62 diplomatskih predstavništev in konzulatov, od tega 47 veleposlaništev, sedem stalnih predstavništev, šest generalnih konzulatov, konzulat in urad, so za STA pojasnili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).

Na njih je bilo 5. avgusta letos na diplomatskih delovnih mestih, vključno z vodji predstavništev, razporejenih 243 uslužbencev, na strokovno-tehničnih delovnih mestih pa je bilo 46 uslužbencev.

Kot so pojasnili na ministrstvu, je načrtovano, da bo do konca leta mandate nastopilo 13 novih vodij predstavništev. Na veleposlaništvo v Abu Dabiju odhaja Sabina Stadler, v Atene Aleš Marčič, v Bruselj Anita Stanković Pavlič, v Bratislavo Mateja Norčič Štamcar, v Canberro Mateja Štrumelj Piškur, v Haag Marko Rakovec, v Koebenhavn Barbara Žvokelj, v Rabat Urška Čas, v Rim Melita Gabrič, v Sofijo Metka Lajnšček, v Seul Miriam Teresa Možgan, v Varšavo Andrej Slapničar, na stalno predstavništvo pri Uradu ZN v Ženevi pa Božena Forštnarič Boroje.

Že z junijem je vodenje stalnega predstavništva pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu prevzel Žiga Žarnić.

Običajno menjave na veleposlaništvih potekajo poleti. Glede Žvokelj, ki je v času prejšnje zunanje ministrice Tanje Fajon na MZEZ opravljala naloge generalne sekretarke, je sicer zunanji minister Tone Kajzer v intervjuju za STA prejšnji teden omenil možnost odložitve odhoda na Dansko zaradi vložene kazenske ovadbe. To je ministrstvo vložilo zoper Fajon in Žvokelj zaradi načina nominacije nekdanje ministrice za visoko predstavnico EU za Sahel.

Primopredaja poslov na Ministrstvu za zunanje zadeve med Tanjo Fajon in Tonetom Kajzerjem junija letos. FOTO: Hože Suhadolnik

Trenutno so na ministrstvu objavljeni interni razpisi za vodenje veleposlaništev v Manili, Sarajevu, Tel Avivu in Zagrebu ter stalnega predstavništva pri ZN v New Yorku.

Razpisa za veleposlaniški mesti v Izraelu in na Hrvaškem so objavili, potem ko je vlada razveljavila sklepa o imenovanju Roberta Krmelja za veleposlanika v Tel Avivu in Ksenije Škrilec za veleposlanico v Zagrebu, saj skoraj šest mesecev nista dobila soglasja države gostiteljice. Glede Škrilec je sicer imela pomisleke tudi predsednica Nataša Pirc Musar, ki je napovedala, da njenega imenovanja ne bo podpisala.

Za položaj veleposlanika v Sarajevu se je potegoval nekdanji minister za kohezijo Aleksander Jevšek, a je od kandidature odstopil, medtem ko naj bi se dosedanja veleposlanica v Manili Smiljana Knez v kratkem upokojila.

Mesto vodje predstavnika pri ZN pa z 31. avgustom predčasno zapušča Samuel Žbogar, ki je podal odstop iz osebnih razlogov.

Na MZEZ so za STA povedali še, da je jeseni predvidena objava za zasedbo delovnih mest veleposlanikov, ki se sprostijo v letu 2027. Gre za veleposlaništva v Bernu, Rigi, Brasilii, Kijevu, Ankari, Berlinu, Bukarešti, Kairu, Skopju, Teheranu, Tokiu, Vatikanu, Podgorici in Washingtonu, za položaj veleposlanika za Portugalsko, ki bo imel sedež v Ljubljani, ter za mesti vodij stalnih predstavništev Slovenije pri zvezi Nato v Bruslju in pri Svetu Evrope v Strasbourgu.

Diplomati se bodo sicer konec poletja zbrali na tradicionalnem letnem posvetu diplomacije. Tokratno srečanje, ki naj bi potekalo v tednu po Blejskem strateškem forumu, bo prvo, odkar je na položaju minister Kajzer.