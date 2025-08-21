Znano, zakaj bo Pošta Slovenije omejila sprejemanje pošiljk za ZDA

Pošta Slovenije bo zaradi novih carinskih predpisov ZDA začasno sprejemala pošiljke za to državo v omejenem obsegu. Kot so sporočili iz podjetja, od petka dalje ne bodo več sprejemali blagovnih pisem in paketov za naslovnike v ZDA ne glede na njihovo vrednost. Podobne ukrepe so napovedale tudi nekatere druge pošte v Evropi.

Začasna ustavitev sprejema teh pošiljk je posledica spremembe carinskih in tarifnih pravil ZDA, ki z 29. avgustom odpravljajo pravilo de minimis, je Pošta Slovenije zapisala v sporočilu na svojih spletnih straneh. V skladu s tem pravilom je bil doslej dopuščen poenostavljen uvoz pošiljk v ZDA brez plačila carinskih dajatev ali davkov, če njihova vrednost ni presegala 800 dolarjev.

Carinske in druge dajatve bo potrebno plačati pred prihodom pošiljke v ZDA

Po novem pa je treba za vse blago ne glede na vrednost obračunati in plačati carinske in druge dajatve pred prihodom pošiljke v ZDA, kar bistveno spreminja postopek sprejema takih pošiljk v državi pošiljateljici. Izvedbeni predpisi ZDA trenutno še niso na voljo, zato Pošta Slovenije enako kot drugi poštni operaterji v EU ne more zagotoviti prenosa paketov, so zapisali.

Še naprej bo medtem nemoteno na nespremenjen način potekal sprejem pisemskih pošiljk, ki vsebujejo pisno korespondenco.

Kot alternativo uporabnikom na Pošti Slovenije ne glede na zgoraj navedeno ponujajo storitev Hitra pošta UPS, za katero je že sedaj vzpostavljen drugačen proces, kot velja za nacionalne poštne operaterje EU, ki poslujejo po pravilih Svetovne poštne zveze.

Zapisali so še, da si skupaj z drugimi poštnimi operaterji v EU prizadevajo po najboljših močeh najti rešitev, ki bo omogočila ponovno vzpostavitev prometa z blagovnimi pošiljkami v ZDA.

Podobne ukrepe so v teh dneh že napovedale tudi nekatere druge pošte, med njimi belgijska Bpost, norveška Posten Bring, švedsko-danska Postnord in avstrijska Österreichische Post, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.