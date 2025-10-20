Ni moških in ženskih poklicev, je le znanje

V nadaljevanju preberite:

Skupina učenk in dijakinj celjskih osnovnih in srednjih šol je v projektu #STEMfluencerke združenja ONA VE obiskala podjetje Etra. Tam so se srečale z ženskami, ki delujejo v poklicih znanosti, tehnologiji, inženirstvu in matematiki (STEM), ter spoznale njihovo delo in kaj te ženske prinesejo v še vedno večinoma moške kolektive. V okviru projekta bo do 24. oktobra v celjskem Tehnoparku še razstava o ženskah v poklicih STEM.

Projekt, ki ga sofinancira ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so v združenju ONA VE zasnovali, ker se dekleta, ki pogosto dosegajo enake ali boljše rezultate kot fantje, redkeje odločajo za študij in poklice na področjih STEM. »Glavni vzrok je pomanjkanje vzornic. Če dekleta ne vidijo žensk kot inženirk, znanstvenic, programerk ali raziskovalk, si težje predstavljajo, da je ta pot odprta tudi zanje,« so zapisali v združenju. Kampanja #STEMfluencerke temelji na predlogu skupine podiplomskih študentk FDV in bo trajala še do konca oktobra.