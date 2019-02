Znanstveni svet ARRS dr. Marku Noču očital številne pomankljivosti v vlogi

Vloga v točkah, ključnih za evalvacijo, neizpolnjena

Znanstveni svet Agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) je zaradi javno izpostavljenega vprašanja ustreznosti obravnavanja raziskovalnega programa kardiologa, katerega projekt je prejel nizke ocene in ostal brez denarja za nadaljnje raziskovalno delo, izvedbo ocenjevalnega postopka obravnaval že 25. januarja, a so danes sklicali še sestanek, na katerem je predsednik tega svetadr. Noču predstavil ugotovitve. Te mu niso naklonjene.Kot so zatem zapisali v sporočilu za javnost, je svet obravnaval vsebinske elemente njegove vloge, ustreznost recenzentov in pravilnost evalvacije vloge, ni pa ocenjeval znanstvenoraziskovalne vsebine prijave. Članice in člani ZSA so, kot so zapisali, podrobno pregledali prijavno vlogo raziskovalnega programa in usklajeno poročilo recenzentov.Kaj so ugotovili? Vloga je bila formalno popolna, a vsebinsko pomanjkljiva in v sedmih točkah, ključnih za evalvacijo (o sodelovanju pri mednarodnih projektih, doktoratih idr.), celo neizpolnjena. Poročilo o rezultatih programa za prejšnja štiri leta je obsegalo samo dve vrstici in seznam objavljenih člankov, predlog programa dela za prihodnjih šest let v vrednosti financiranja več kot 450.000 evrov pa je od predvidenih osmih strani obsegal le dve strani in pol ter eno stran referenc.ZSA ostaja prepričan, da je poročilo recenzentov verodostojno, javna razprava o usodi vloge pa pregreta. Recenzenta sta navedla odlične dosežke dr. Noča, a tudi vrsto pomanjkljivosti v vlogi.Kot še zapišejo ob zaključku obvestila za javnost, »razgreta in enostranska javna razprava o posameznih neuspešnih prijavah, neutemeljeni očitki, razglašanje teorije zarote ter celo pozivanje k ukinitvi mednarodno primerljivega sistema evalvacij ne prispevajo k izboljšavam sedanjega sistema in postopkov evalvacije ter k iskanju ustreznejših rešitev.«