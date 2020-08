Znova brez akcije za pomoč živalim

Pri portalu Pes moj prijatelj zavračajo očitke o oglaševanju določenih veterinarjev.

Cenejše posege omogočajo tudi občine in društva.

Pri zbornici menijo, da popust ne spremeni odnosa do živali.

Čehovin: Zbornica se na naše dopise ne odziva

Stanje na terenu je grozljivo in nič ne kaže, da se bo problematika zakonsko uredila, je poudaril Mitja Čehovin, lastnik spletnega portala Pes moj prijatelj. FOTO: Osebni arhiv

500

živali je bilo v akciji portala Pes moj prijatelj steriliziranih ali kastriranih v letih 2017 in 2018

Zbornica: Cenejši posegi tudi brez akcij

Najuspešnejše so občine, ki od skrbnikov zahtevajo deset ali dvajset evrov participacije za sterilizacijo ali kastracijo.

Ožbalt Podpečan, veterinarska zbornica

»Brezpogojno ustavljamo sprejem mačk!« je obvestilo na spletni strani zavetišča Horjul. Enak odgovor bodo te dni dobili najditelji zapuščenih mačk v več drugih zavetiščih, ki pokajo po šivih. Da bi nekoliko zajezili hitrost razmnoževanja brezdomnih mačk, so na spletnem portalu Pes moj prijatelj leta 2017 in 2018 organizirali vseslovensko akcijo sterilizacije in kastracije brezdomnih živali po znižanih cenah. Lani je takšno akcijo z dopisom ustavila veterinarska zbornica. Vse kaže, da bo tako tudi letos., lastnik portala z največjim dosegom med portali s to tematiko pri nas, je ocenil, da so v letih 2017 in 2018 v okviru akcije v sodelovanju z veterinarskimi ambulantami sterilizirali in kastrirali okoli 500 živali. Ambulante so izvedle posege po enotnem 30-odstotnem popustu, preostalih 70 odstotkov so plačali skrbniki oziroma najditelji živali.Nekateri, zlasti na podeželju, si takšnih posegov ne morejo privoščiti, zato portal in društva za zaščito živali pogosto dobivajo prošnje za finančno pomoč pri sterilizaciji in kastraciji. Kot pravi Čehovin, je projekt spletnega portala nastal po naključju, rasel, danes pa čutijo odgovornost, da dajejo zgled z dobrodelnimi akcijami, kot je cenejša sterilizacija in kastracija živali.V teh dveh letih pri veterinarjih in zbornici ni bilo težav, pravi Čehovin. Lani pa je pri dogovarjanju z veterinarskimi postajami, ali bi sodelovale v novi akciji, po enajstih potrditvah naletel na eno postajo, kjer mu je tam zaposleni veterinar dejal, da se mu takšne akcije zdijo nepotrebne in da morajo tudi veterinarji imeti delo. Nekoliko zatem je veterinarska zbornica vsem veterinarjem v bazi poslala dopis, naj se ne udeležujejo akcij, v katerih bi posege sterilizacij in kastracij ponujali po znižanih cenah. Če bi jih, bi najprej dobili opozorilo, sledila bi globa in zatem izguba veterinarske licence, je resnost opozorila ponazoril Čehovin.Zbornica se je v dopisu sklicevala na pravilnik, ki so ga sprejeli vsi člani. V njem piše, da oglaševanje veterinarskih ambulant ni dovoljeno. Vendar je izpustila navedek, da je oglaševanje prepovedano, če nima vzgojno-izobraževalnega namena, je opozoril Čehovin. Zatrdil je, da je bila akcija njegovega portala »v celoti vzgojno-ozaveščevalna«, na njem nikoli niso neposredno oglaševali veterinarskih ambulant, temveč so tiste, s katerimi so se dogovorili za popust pri posegu – da na portal ne bi leteli očitki o pristranskosti, so vsako leto povabili k sodelovanju druge ambulante –, na spletni strani zgolj navedli na seznamu ter pripisali njihov kontakt, kje in ob kateri uri se lahko skrbniki živali naročijo na poseg.»Očitali so mi dogovore z določenimi veterinarji, da mi plačujejo za promocijo. Od nobene veterinarske ambulante nisem dobil niti centa,« je zatrdil Čehovin in opozoril, da je v revijah za ljubitelje živali neposredno oglaševanje veterinarskih ambulant stalnica.Zbornico je po njegovih navedbah motilo tudi, da portal ni povabil k akciji vseh veterinarskih ambulant v državi. Tega po njegovih besedah niso storili, ker bi bilo – ob izključno prostovoljskem delu – logistično neizvedljivo. Vseeno so za letošnjo jesen nameravali povabiti k akciji prav vse ambulante in za pozitivno mnenje zaprositi tudi zbornico. »Od oktobra do julija sem na zbornico naslovil pet dopisov, prejel nisem niti ene povratne informacije,« je povedal Čehovin.Akcije, v katerih skrbnikom živali krijejo del ali vse stroške sterilizacije ali kastracije živali, izvajajo tudi društva za zaščito živali in nekatere občine, vendar je po Čehovinovih besedah teh društev in občin premalo in imajo premajhen doseg. »Stanje na terenu je grozljivo in nič ne kaže, da se bo problematika zakonsko uredila, vse sloni na prostovoljcih.«Predsednik upravnega odbora veterinarske zborniceje dejal, da »absolutno podpiramo množične sterilizacije in kastracije psov in mačk. To je edina možnost za nadzorovanje razmnoževanja teh živali in skrb za njihovo dobrobit. Veterinarska zbornica intenzivno sodeluje z društvi v javnem interesu in občinami, pri čemer imamo dobre rezultate.«Govoriti o akcijah cenejših sterilizacij in kastracij je po njegovem smešno, saj veterinarske ambulante dnevno opravljajo te posege po z občinami ali društvi dogovorjenih znižanih cenah, marsikdaj celo pro bono. Za to se veterini ni treba oglaševati.« Po drugi strani je Pes moj prijatelj portal, ki potrebuje oglase. »Prej ali slej pri dobrodelnosti naletite na ekonomski interes,« je opozoril Podpečan.Glede zavedanja ljudi o odgovornem lastništvu živali so pri zbornici ugotovili, da ne znižana cena ne pro bono poseg ne spremenita odnosa ljudi do živali. »Pomagajo izključno izobraževanje, ozaveščanje, ogromno zavzetosti vseh posameznikov, ne le veterinarjev, ampak predvsem članov društev, ki imajo znanje in znajo opozarjati na prave stvari.« Najuspešnejše so občine, ki od skrbnikov zahtevajo deset ali dvajset evrov participacije za sterilizacijo ali kastracijo, in ne tiste, ki posega pokrijejo v celoti. »Ocenjujemo, da je to najboljši prispevek k odgovornemu lastništvu,« meni Podpečan.