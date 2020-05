FOTO:Znova množični protesti na kolesih

Nazadnje okoli 5000 udeležencev

K protestom pozivajo različne skupine na družbenih omrežjih. Udeleženci so večinoma kritični do ravnanja vlade v času krize oziroma njenemu odnosu do javnosti. Očitajo ji predvsem izkoriščanje izrednih razmer in kratenje svoboščin. Pred tremi tedni se je v Ljubljani po policijskih ocenah zbralo 3500 ljudi, pred dvema 5500, pred tednom, ko so se kolesarjem med slabim vremenom pridružili tudi pešci in ljudje na skirojih in rolkah, pa znova okoli 5000. To so uradne številke, pobudniki oziroma udeleženci protestov so poročali o višjih. Tudi dvakrat višjih.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Doslej mirno, brez zapletov

Vzdušje na dosedanjih protestih po Sloveniji je bilo mirno. Pred tednom so možje postave v Ljubljani opravili 11 postopkov ugotavljanja identitete, ugotovili štiri kršitve javnega reda in miru, eno kršitev zakona o osebni izkaznici in sedem kršitev odloka o prepovedi zbiranja na javnih mestih. Zasegli so tudi nekaj predmetov, ki jih ni dovoljeno prinašati na javna zbiranja.

»Naša last«

Protivladni protesti četrtič. Na kolesih, peš, z majicami kaviar socialistov, kar je citat, naborom drugih vladi nenaklonjenih napisov na transparentih, zvončkljanjem, vzkliki, žvižgi. Središča Ljubljane in drugih slovenskih mest bodo spet zasedli kolesarji . V prestolnici ob krožni poti, ki gravitira k nacionalnemu parlamentu, tokrat napovedujejo še ovinek do ministrstva za okolje in prostor. To je na Dunajski.Zakaj ovinek? Ker se bodo protivladnim protestnikom iz večih iniciativ – Z balkonov na kolesa, Anarhistična pobuda Ljubljana, Slovenija, prebudi se, Vseslovenska vstaja naroda idr. – pridružili Mladi za podnebno pravičnost, ki so se po nekajmesečni tišini oglasili s pozivom h kolesarskemu podaljšku na okoljsko ministrstvo. V izjavi, ki so jo poslali, so zapisali, da vlada in okoljski minister»na stežaj odpirata vrata lobijem in zasebnim kapitalskim interesom na račun uničevanja narave in ohranjanja zdravega življenjskega okolja za sedanje in prihodnje generacije«.Po njihovem je »nesprejemljivo, da se civilno družbo in nevladne organizacije prikazuje kot zaviralce velikih infrastrukturnih projektov, ko pa v resnici zagovarjajo interes javnosti do ohranjene narave in okolja«. Sporne projekte ustavijo sodišča, ki ugotovijo nezakonitost projektov zaradi kršitev okoljske in naravovarstvene zakonodaje, in ne nevladne organizacije, poudarjajo. »V demokratičnih družbah je javnost vključena že v fazi načrtovanja projektov in ne šele na koncu, ko ji investitorji lahko očitajo, da uničuje njihove milijonske investicije in delovna mesta.«K istemu ovinku poziva tudi društvo Balkan River Defence.V Društvu za preučevanje rib Slovenije so v zvezi z 42. členom drugega protikoronskega zakona, ki odvzema pravice nevladnim organizacijam v javnem interesu varstva okolja za sodelovanje v postopkih presoje vplivov na okolje pri izdaji gradbenega dovoljenja, pisali varuhu človekovih pravic. V uradu varuha so ugotovili »številne spornosti člena«, na podlagi katerih so na okoljsko ministrstvo naslovili predlog za odpravo nepravilnosti.Trg republike pred parlamentom je bil sicer danes že več ur pred protestom prizorišče umetniške akcije, če uporabimo oznako njenih akterjev. Usmerjena je bila proti ograjam, ki bodo protestnike tudi danes ločevale od parlamenta. Kot pravijo protestniki, preprečujejo vzdrževanje ustrezne distance. Seveda zahtevajo njihov umik.Z akcijo so želeli izpostaviti, čigava last je javni trg, čigava parlament, čigava je last ograje, med akcijo risanja velikih črk, sestavnih elementov parole »Naša last«, pa so se spraševali še, ali bodo bližnji organi reda in miru intervenirali. Ali pa jih bodo ignorirali, tako kot niso intervenirali njihovi kolegi v Slovenski Bistrici v primeru vpada paravojaške enote ... Njihova akcija je živahten interes policistov naposled le spodbudila, a se je izteklo v mirnih tonih. Udeleženci so obljubili, da bodo stvaritev po protestu nemudoma pomili. Seveda pa so jo dokumentirali, na Facebooku jo je objavil gledališki režiser. Na vprašanje policije, kdo je organizator, so odgovorili, da je organizator pravzaprav tisti, ki je odredil ograjevanje javnega trga.